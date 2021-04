Parken für Elektroautos nun frei

Apolda Konfliktsituation in Apoldas Martinsgasse ist nun entschärft

Schenkt man der Erklärung der Stadtverwaltung Glauben, handelt es sich um einen puren Zufall. Der ergab sich unlängst in der Martinsgasse. Dort wollte eine Frau ein Elektrofahrzeug laden, das Michael Krügel von der Firma Alarm- und Sicherheitstechnik der Mitarbeiterin zur Verfügung stellt. Sie habe allerdings ein 10-Euro-Verwarngeld erhalten, weil sie kein Parkticket gezogen hatte. Auf die Frage, wie das sein kann, habe er von der Leiterin des Ordnungsamtes die Auskunft erhalten, dass das in Apolda nun mal so geregelt sei. Zudem habe sie empfohlen, doch eine andere Ladesäule zu nutzen, wo keine Parkgebühren zu zahlen sind – etwa am Kulturzentrum Schloss und am Unterwerk. Michael Krügel mochte das nicht so stehen lassen und schrieb unserer Redaktion: „Mir ist bekannt, dass es den Kommunen überlassen ist, ob Sie an Ladesäulen auf Parkgebühren verzichten. Aber wenn man den Umweltschutz ernst nimmt und möglicherweise unter Nutzung von Fördermittel einen entsprechenden Platz anlegt und dann auch noch der stadteigene Energieversorger dort seinen Strom verkauft, sollte das Parken, explizit zum Laden, doch kostenfrei sein.“

Die Redaktion hakte bei Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) nach. Er verwies darauf, dass dort nun mit Beginn April das kostenfreie Parken ausgewiesen sei, wenn die Ladesäule genutzt wird ..