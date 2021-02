Apolda Eröffnet wurde am Mittwochnachmittag auch das Apoldaer Impfzentrum in der Stadthalle

Apolda. Zu den ersten Senioren, die im am Mittwoch in der Apoldaer Stadthalle eröffneten Impfzentrum ihre erste Schutzimpfung gegen Corona erhielten, gehört auch Günter Tänzer aus Oßmannstedt.

Am Nachmittag waren in der Stadthalle insgesamt 40 Impfdosen an Bürger über 80 Jahre gespritzt worden. Das erfolgte nur, wenn ein Termin nachgewiesen werden konnte.

Etliche der Bürger ließen sich durch ihre Kinder oder Enkel begleiten. Der Auftakt im Apoldaer Impfzentrum lief reibungslos ab.