Vier Unfälle am Mittwoch im Weimarer Land

Apolda In Kromsdorf kollidiert Mercedes-Fahrer mit geparktem Skoda, in Reisdorf ein Skoda-Fahrer mit einem Hasen.

Vier Unfälle haben sich am Mittwoch im Weimarer Land ereignet, erklärte die Polizei in in Apolda. Zum ersten Mal wurden die Beamten an diesem Tag gegen 14 Uhr nach Oberroßla gerufen. Der Fahrer eines Pkw Mercedes fuhr auf den Parkplatz gegenüber Ospelt-Food und beschädigte den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda. Am Mercedes entstand Sachschaden an der vorderen Kennzeichentafel, am Pkw Skoda am hinteren Stoßfänger. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 130 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Parkstraße in Apolda. Der Fahrer eines Pkw meldete telefonisch bei der Polizei, dass ein anderes geparktes Fahrzeug gegen seinen Pkw gerollt ist. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Gegen 21.40 Uhr kam es zwischen Reisdorf und Auerstedt zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Landstraße aus Richtung Reisdorf in Richtung Auerstedt, als plötzlich ein Hase von rechts nach links die Straße passierte. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit von 4.40 Uhr bis 15.30 Uhr in der Frankendorfer Straße in Kapellendorf. Der Fahrer eines Pkw Seat hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz unterhalb der Wasserburg geparkt und stellte gegen 15.30 Uhr fest, dass ein Schaden an der Fahrertür und weißer Farbabrieb zu sehen war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.