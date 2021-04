Zahl der Corona-Aktivkranken liegt Ostersonntag bei 330

Weimarer Land Gesundheitsamt meldet mit Stand vom 4. April 13 Corona-Neuerkrankungen

Weimarer Land. Mit Stand Sonntag, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 13 Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land. Damit gibt es derzeit 330 Aktivkranke. In den vergangenen sieben Tagen gab es somit 173 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 210,6.Insgeamt 731 Kontaktpersonen sind mittlerweile in Quarantäne. 66 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Nach wie sind 3 Personen in stationärer Behandlung. 56 Bürger verstarben bisher. Seit beginn der Pandemie gab es 3035 Krankheitsfälle bisher im Weimarer Land; 2649 Personen gelten als genesen.

Aktuell gibt es in 55 Orten des Weimarer Landes positiv getestete Personen. Die höchste Anzahl gibt es nach wie vor mit 136 Personen in Apolda. Es folgen Bad Sulza mit 36, Blankenhain mit 12 sowie Bad Berka und Kranichfeld mit jeweils 10 Personen.