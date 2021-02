Zwei Tote mehr im Zusammenhang mit Corona

Längst in Fleisch und Blut übergegangen ist vielen Bürgern die Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen.

Weimarer Land. 27 Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand Mittwoch, 10 Uhr. Damit gibt es augenblicklich 270 Aktivkranken, was 15 weniger sind als einen Tag zuvor.

Allerdings werden zwei Tote mehr vermeldet. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 36 Bürger im Zusammenhanf mit Corona gestorben.

Die positive Nachricht ist derzeit, dass sich niemand mehr in stationärer Behandlung befindet.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 125 Neuerkrankungen registriert. Der Inzidenzwert liegt bei 152,1. Insgesamt 301 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Die Zahl der Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung beläuft sich auf 69. Das sind 16 mehr als zuletzt berichtet.

In 51 Orten des Weimarer Landes sind Bürger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Spitzenplatz belegt Blankenhain mit 42, gefolgt von Apolda mit 33, Bad Berka und Bad Sulza mit jeweils 19 sowie Kranichfeld mit 14.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 2017 Krankheitsfälle registriert. 1711 Personen gelten als genesen.

Hingewiesen wird seitens des Amtes darauf, dass sich die Ansteckungen primär im familiären Umfeld ergeben. red

