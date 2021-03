Fußgängerin angefahren und schwer verletzt – Blitzer unbrauchbar gemacht

Bad Langensalza/Mühlhausen. Bei einem Unfall ist in Bad Langensalza eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Zudem ermittelt die Polizei, weil Unbekannte in Mühlhausen einen Panzerblitzer manipuliert haben.

Bei einem Unfall ist am Dienstagnachmittag eine Seniorin in Bad Langensalza schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte gerade die Frau die Kreuzung Feldstraße/Böhmenstraße, als ein aus Richtung Friedrich-Hahn-Straße herannahender Opel Corsa die Fußgängerin erfasste.

Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Die 75-jährige Autofahrerin sei unverletzt geblieben. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Blitzer in Mühlhausen beeinträchtigt

Unbekannte wollten der Polizei zufolge am Dienstag einen sogenannten Panzerblitzer in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen unbrauchbar machen und so vermutlich andere Verkehrsteilnehmer vor unschönen Bildern bewahren. Dazu verdeckten sie kurzerhand mit einer Jacke die Messoptik und verhinderten so die Geschwindigkeitsmessung.

Allerdings haben sich die Unbekannten damit strafbar gemacht, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen wegen Störung öffentlicher Betriebe seien aufgenommen und das Corpus Delicti als Beweismittel sichergestellt worden.

