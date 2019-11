Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lektionen hübsch verpackt

Märchen, Sagen und Geschichten – in ihnen ist meist auch ein Stück Wahrheit verpackt. Meist soll der Zuhörer und Leser eine Lektion daraus lernen.

Wie bei „De Sage vun Henberg“. Viele Lehren kann man aus dieser Geschichte ziehen. Zum einem, dass man der besseren Hälfte nicht immer nachgeben sollte, auch wenn sie oder er noch so nervt. Zum anderen, dass man schnell das Weite suchen sollte, wenn zwölf vermummte Männer einem Hilfe anbieten. Zudem sollte man nicht unbedingt zu Fuß von Weitisberga nach Heberndorf mitten in einer Winternacht laufen. Der Weg ist zwar nur rund drei Kilometer lang, aber wie wir aus der Geschichte lernen, können sich auch Ortskundige dabei verlaufen.

In dieser Sage sind die Akteure nicht weiter benannt. Der Mann heißt Heinrich, die nervige Ehefrau mit Hang zum Dorfklatsch hört auf den Namen Henerricke. Anders ist es beim „Schnieegansfang“. Da taucht der „Reißigs Christian“ oder der „Schluppers Hermann“ auf. Noch heute werden so Nachbarn – egal in welchem Dorf – gerne so genannt. Gerne werden dabei auch Familienverhältnisse und Wohnsitze mit eingeflochten: „Vom Müllers Peter die Schwiegertochter“ oder „Der mal neben den Löschteich beim Konsum gewohnt hat“. Als Ortskundiger weiß man natürlich sofort, wer gemeint ist. Als Ortsunkundiger aber nicht.