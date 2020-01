Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwalbe-Besitzer aus Wachstedt setzt 500 Euro Belohnung aus

Im Zeitraum von Silvester bis zum 3. Januar brachen Unbekannte in zwei Garagen in der Wachstedter Schulstraße ein. Während der Einbruch in die eine Garage misslang, hatten der oder die Diebe in der zweiten Glück. Ein weißes Moped Schwalbe KR 51/1 K ohne Kennzeichen, nahmen der oder die Langfinger mit. Für Hinweise, die zum Auffinden der Schwalbe führen, hat der Eigentümer 500 Euro Belohnung ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 03606/6510 entgegen.