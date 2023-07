Eisenberger Klinik führt deutschlandweit als erstes Krankenhaus 35-Stunden-Woche ein

Eisenberg. Die Waldkliniken Eisenberg und Verdi machen gemeinsame Sache mit dem „Eisenberger Tarif“. Das soll die Arbeit attraktiver machen.

„Wir wollen nicht nur glückliche Patienten, sondern auch glückliche Mitarbeiter“, sagt David-Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg. Deswegen gäbe es jetzt den „Eisenberger Tarif“ in der Klinik, wonach alle Mitarbeiter bezahlt werden würden. Dieser sei einzigartig und wegweisend für weitere Kliniken. Die einzige Bedingung sei die Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft Verdi. Um in den Genuss der Vorteile des Haustarifs zu kommen, seien mittlerweile viele Angestellte der Klinik Mitglied bei Verdi geworden, sagt der Verdi-Landesfachbereichsleiter Bernd Becker. Eine Mitgliedschaft koste 1 Prozent des Brutto-Lohns. Dies sei der erste Haustarifvertrag mit Verdi.

Weniger Arbeitszeit

Thies sagt, dass die Klinik aktiv auf die Gewerkschaft zugegangen sei, um den Haustarif gemeinsam zu erarbeiten. Ein Jahr habe es gedauert, bis der neue Tarif fertig ausgehandelt war. Jede Seite habe eigene Wünsche und Vorstellung miteingebracht. Es war durchaus auch zu Diskussionen gekommen, aber man hätte sich letztlich einigen können. „Die Vergütung ist eine Sache. Aber die Arbeitszeit spielt eine immer größer werdende Rolle“, sagt Bernd Becker. Ziel sei es, die Arbeitszeit abzusenken.

Von links: Pflegedirektorin Jeannette Kadner, Verdi-Landesfachbereichsleiter Bernd Becker, Angestellte Doreen Hill, Geschäftsführer der Waldkliniken David-Ruben Thies, Angestellte Isabel Thomas, und Verdi Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke Foto: RENE LOEFFER

Mehr Flexibilität

Im Detail bedeutet die verkürzte Arbeitszeit, dass bis 2028 die Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche abgesenkt werden soll bei vollem Lohnausgleich. Es stünde jedoch jedem Mitarbeiter frei bei einer 40-Stunden Woche zu bleiben und sich die Zeit anrechnen zu lassen. Für dieses Arbeitskonzept gibt es nun das Lebensarbeitszeitkonto, welches mehr Flexibilität zulassen soll. Jedes Jahr könnten sich die Mitarbeiter neu entscheiden, wie viel sie arbeiten möchten und wie sie das angesparte Geld nutzen wollen.

“Die Lebensgestaltung der Menschen ist flexibler geworden und darauf haben wir reagiert. Mit dem angesparten Geld können Mitarbeiter früher in Rente gehen, ein Sabbatical machen oder die frei gewordene Zeit nutzen um beispielsweise Angehörige zu pflegen“, so Jeannette Kadner, Pflegedirektorin. Das angesparte Geld würde sogar verzinst. Damit der Personalschlüssel nicht kleiner wird, tritt die Regelung nicht sofort in Kraft, sondern nach und nach. Man erhofft sich demnach auch neue Mitarbeiter.

Entlastung für Schichtarbeiter

Neben diesen arbeitnehmerfreundlichen Erneuerungen soll zudem noch der Lohn ansteigen. Angedacht sind insgesamt 9 Prozent. Das soll in zwei Stufen geschehen. Hinzu kommen sechs freie Wochenenden im Quartal. Das soll gerade für das Personal im Schichtdienst ein großer Gewinn sein. Diese Maßnahmen sollen auch dazu führen, dass man sich von anderen Kliniken abhebe. Personalmangel habe man selbst im Haus nicht, man sei sich des Problems jedoch bewusst. Die offenen Ausbildungsplätze würden auch jetzt schon besetzt werden, so die Pflegedirektorin.

Die Klinik habe sich bereits zuvor schon um die Mitarbeiter bemüht. Jedoch wolle man mit dem eigenen Haustarif die Sache noch mal bekräftigen. Der ausgehandelte Tarifvertrag soll auch für die künftigen Mitarbeiter des Reha-Zentrums gelten, sofern diese Verdi-Mitglied sind. Die, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind, könnten ihren Lohn selbst verhandeln.

Diskussion bei Angestellten

In der Belegschaft gab es bereits Diskussionen um das Für und Wider. Daher gibt es Beratungsangebote für die Angestellten. Das Stimmungsbild sei prinzipiell gut. Eine Mitarbeiterin sagt, sie habe die Änderungen zum Anlass genommen der Gewerkschaft Verdi beizutreten. Auch ihre Kollegen in ihrem Bereich seien fast alle Mitglieder geworden und würden den neuen Haustarif annehmen.

Der „Eisenberger Tarif“ soll laut Thies ein Zeichen der Wertschätzung sein und darüber hinaus die Berufe im Gesundheitswesen attraktiv halten. Dies halte er für den einzigen Weg dem Fachkräftemangel zu begegnen.

