Hund beißt Frau in Oberkörper: Halter geht einfach weiter

Eisenberg Eine Frau wurde in Eisenberg attackiert. Obstdiebe meldet die Polizei aus Mertendorf.

Hund beißt Frau in Oberkörper: Hundehalter geht einfach weiter

Dienstagmittag kam es zu einer Körperverletzung auf dem Eisenberger Schützenplatz. Als eine 62-jährige Frau den Platz überquerte, attackierte sie unvermittelt ein Hund. Dieser biss sie in die rechte Körperhälfte. Die Verletzung musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Hundehalter, welcher in Begleitung eines zweiten Mannes war, entfernte sich nach der Tat in Richtung Richard-Wagner-Straße.

Bekannt ist nur, dass die Person eine Art Kopftuch trug. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter 036428 - 640 entgegen.

Obstdiebe beschädigen Zaun

Dienstagnachmittag informierte eine Anwohnerin der Dorfstraße in Mertendorf, dass Unbekannte ihren Zaun beschädigten. Darüberhinaus begaben sich der oder die Täter auf das Grundstück und entwendeten Obst. Einen ähnlicher Sachverhalt brachte die Frau vor ca. vier Wochen zur Anzeige. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

