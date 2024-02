Gera. Unbekannte sind am Wochenende in eine Bäckerei in Gera eingebrochen und haben etwa 1000 Euro gestohlen. Die Täter konnten vom Tatort unerkannt flüchten.

Über das Wochenende drangen Unbekannte in eine Bäckerei in der Wiesestraße in Gera ein und brachen einen Tresor auf. Die Diebe verursachten laut Polizeiangaben einen Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags und konnten mit einer Beute von etwa 1000 Euro flüchten. Die hinzugerufenen Beamten des Inspektionsdienstes Gera sowie der Kriminalpolizei nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls auf und sicherten zahlreiche Spuren am Tatort.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zur Tat unter dem Aktenzeichen 0038072/2024 entgegen.

dpa/red