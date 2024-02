Gera. Die Kripo in Gera sucht Hinweise nach einem Einbruchsversuch im Naturkundemuseum. Diese und weitere Polizeinachrichten.

Ermittlungen zu Körperverletzung

Polizisten kamen am Samstagnachmittag in der Hainstraße/De-Smit-Straße zum Einsatz. Dort wurde gegen 14.20 Uhr eine 37-Jährige, offenbar durch eine Softairwaffe, im Gesicht verletzt. Nach vorliegenden Informationen soll eine Gruppe von zwei männlichen und einer weiblichen Person verdächtig sein. Eine Fahndung nach den drei Personen verlief bislang erfolglos. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Fallnummer 0043698/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegen.

Streit endet im Krankenhaus

Zwei Männer (33 und 28 Jahre) gerieten am Samstagabend bei einer Veranstaltung im Gewerbegebiet in Pölzig aneinander, sodass es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam. In diesem Zusammenhang wurde der 33-Jährige von seinem Kontrahenten verletzt, sodass er ins Krankenhaus musste. Den mit über 2,3 Promille alkoholisierte und aggressive Angreifer erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

Feuerwehreinsatz an Feldweg

Aufgrund eines gemeldeten Brandes rückten Samstagabend Feuerwehr und Polizei zur Landstraße 1081 bei Ronneburg aus. Es stellte sich heraus, dass ein Traktorreifen auf einem Feldweg in Brand gesetzt wurde. Des Weiteren wurde ein Schild aufgestellt, auf welchem sich ein politisch-diffamierenden Schriftzug befand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Fall.

Haltestelle beschmiert

Polizeibeamte stellten Sonntagnacht fest, dass Unbekannte mit roter Farbe die Haltestelle in der Wiesestraße beschmiert hatten. Außerdem wurde in den vergangenen Tagen die Haltestelle in der Schenkendorfstraße mit Zeichen und Schriftzüge von Unbekannten beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (Fallnummer 0043915/2024).

Versuchter Einbruch in Naturkundemuseum

Die Kripo in Gera sucht nach Hinweisen zu einem versuchten Einbruch im Naturkundemuseum. Demnach versuchten im Zeitraum von Samstag (17.02.2024) auf Sonntag (18.02.2024) Unbekannte vergeblich, sich gewaltsam Zutritt zum Museumsgebäude zu verschaffen. Allerdings verursachten die Täter nicht unerheblichen Sachschaden an der Eingangstür. Zeugenhinweise werden unter Nennung der Fallnummer 0044070/2024 unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.