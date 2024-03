Gera. Eine Frau hat den Mann, der auf ihren Hund aufgepasst hat, zuerst mit einer Hundeleine geschlagen und dann mit einem Messer bedroht. Die Meldungen aus Gera.

Ein stark alkoholisierter 39-jähriger Geraer hat in der Nacht zu Samstag mehrfach die Nachtruhe von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses im Geraer Stadtteil Debschwitz gestört.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hörte der polizeibekannte Mann laut Musik und schrie durch das ganze Gebäude. Aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens sei er in Gewahrsam genommen worden, teilt die Polizei mit.

Frau schlägt Mann mit Hundeleine

Am Freitagmorgen beschäftigte eine 23-Jährige mehrfach die Polizei in Gera. Zunächst habe die Frau im Stadtteil Lusan ihren Hund bei einem Freund abholen wollen, der auf das Tier aufgepasst hatte, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Die unter Drogen stehende Frau attackierte den 53-jährigen Mann aus unerfindlichen Gründen mit einer Hundeleine und verschwand im Anschluss. Etwa zwei Stunden später kehrte die Frau zurück, begab sich erneut in die Wohnung und bedrohte den Geschlagenen mit einem Messer.

Die Polizei erteilte der Frau einen Platzverweis und leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch ein.

Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz

Den frühen Samstagmorgen stellten sich eine Frau und ein Mann aus Gera wahrscheinlich anders vor. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Geraer Ortsteil Langenberg machte sich nach Angaben der Polizei der Einkaufswagen einer 38-Jährigen selbstständig und rollte gegen das Auto eines 51-Jährigen, der Wagen wurde dabei leicht beschädigt.

Anstatt den Vorfall in Ruhe zu klären, kam es zu einem Wortgefecht, in welchem diverse, gegenseitige Beleidigungen ausgetauscht wurden. Zu allem Überfluss bedrohte und schubste der Mann seine Kontrahentin, die aber unverletzt blieb.

Die Polizei beruhigten die Situation und erstellte mehrere Anzeigen.

Audi-Fahrer unter Alkohol

Auf der B92 zwischen Hohenölsen und Weida stoppte die Polizei in der Nacht zu Samstag um 2 Uhr einen Audi A4. Der 46 Jahre alte Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 1,58 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red