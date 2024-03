Gera. In Gera hat sich am Montagnachmittag eine 16-Jährige bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

In Gera hat sich am Montagnachmittag eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt. Laut Meldung der Polizei kam die junge Frau zu Fall, als sie sich in der Straße des Bergmanns nach einem mit Blaulicht und Martinshorn fahrendem Einsatzfahrzeug umdrehte.

Dabei habe sie die Kontrolle über ihr Motorrad verloren. Der Rettungsdienst brachte die Teenagerin ins Krankenhaus. Ihre Eltern wurden informiert und Ermittlungen eingeleitet.

red