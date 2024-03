Gera. In Gera haben bisher Unbekannte eine Sattelzugmaschine samt Sattelauflieger gestohlen. Ein Teil des Gespannes wurde bereits gefunden.

In der Nacht zum Sonntag gelangten Fahrzeugdiebe gewaltsam auf das Gelände einer Firma in der Naulitzer Straße in Gera. Wie die Polizei am Montag informierte, haben sie dort eine Sattelzugmaschine samt Sattelauflieger gestohlen. Scheinbar gegen 2 Uhr hätten sie das Gespann von Firmengelände entwendet und seien in Richtung A4 gefahren. Im Rahmen einer Fahndung sei die Zugmaschine am Montag in Tschechien gefunden werden. Von dem Auflieger sowie der Ladung fehle jedoch bislang jede Spur.

Konkret handele es sich um eine blaue Zugmaschine der Marke DAF mit Geraer Kennzeichen. Bei dem Auflieger handele es sich um einen weißen Kühlauflieger mit Traunsteiner Kennzeichen. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

