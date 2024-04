Gera. In über 30 Lokalen in der Geraer Innenstadt lockt am Samstag Musik bei freiem Eintritt. Wir haben uns bei einigen Gastwirten im Vorfeld umgehört.

„Wenn es so läuft wie bisher, dann brennt am Samstagabend wieder die Stadt, weil Tausende unterwegs sind.“ Die Frage, warum er mitmacht, irritiert Klaus Hoffmann daher fast ein wenig, so selbstverständlich ist das für ihn. Sogar doppelt ist der Geraer Gastwirt dabei, wenn am Samstag zum dritten Mal die Geraer Kneipennacht „Gera feiert frei“ steigt. Mit seiner „Wunderbar“ in der Humboldtstraße und dem „Hugo by Klaus“ Hinter der Mauer stellt er zwei von über 30 Lokalen, in denen am Samstag, 13. April bei freiem Eintritt Musik live oder von DJs genossen werden kann.

Das Konzept des Abends: Die Bars und Kneipen, Gaststätten und Clubs der Innenstadt organisieren sich eigenständig und auf eigene Rechnung ihre Musik. Die Initiatoren der Kneipennacht, Tobias Meißner von AT-Events und Lucas Fischer von der Online-Plattform „About Gera“, kümmern sich um die Werbung, die durch Sponsoren finanziert wird. Von den Gastwirten nehmen sie nichts, so dass die mit den gastronomischen Erlösen des Abends die Musik und unter Umständen den Türsteher bezahlen.

Dass dieses Konzept aufgeht, kann Klaus Hoffmann bestätigen. „Sicher, man muss schon ein paar Gläser Bier verkaufen, um die Band zu bezahlen, aber das ist bislang immer aufgegangen und hat sich gerechnet.“ Im Hugo gibt es Livemusik von Eni & Friends, in der Wunderbar legt DJ DMH auf.

Brau-Handwerk trifft auf handgemachte Musik

Dass sich der Abend wieder rechnet, hofft auch Kevin Pagenkopf. „Der Abend kostet schon: die Musik, das extra Personal für den Abend“, sagt der Gersch-Bierbrauer, der den „Zapfhahn“ im Steinweg betreibt. Am Ende geht es aber auch nicht nur um den Gewinn an diesem Abend. „Es ist Werbung für uns und für die Stadt. Deshalb machen wir mit, um die Stadt zu beleben und unser Handwerk zu präsentieren.“ Deshalb gibt es zum Selbstgebrauten in vier Sorten auch handgemachte Musik, mit der Gruppe „Come Together“.

Die Stadt beleben, das will auch Ingo Nicklaus vom „Österreicher am Markt“. Mit Musik der Fünfziger und Sechziger Jahre von „The Blue Stixx“ nimmt. Zum zweiten Mal sei er dabei, wolle die Chancen nutzen, die sich für Veranstaltungen am Markt noch ergeben. Das Konzept findet er gut, noch sind auch Plätze frei. Er rechnet aber schon mit voller Hütte, hat für alle Fälle auch Security engagiert, sagt er.

Gastronomen wollen die Stadt beleben

„Unsere Erfahrung ist bisher gut und es refinanziert sich am Ende auch“, sagt Tom Wächter, Geschäftsführer des Restaurants „Podium“ in der Schloßstraße. Mit der Videodiskothek mit Miguel und Mad soll auch hier zur Belebung der Innenstadt beigetragen werden, sagt Wächter.

„Das wird wieder eine coole Party“, freut sich auch Jens Dzurny, Geschäftsführer des Restaurants „Aposto“ gegenüber dem Theater auf die Kneipennacht „Gera feiert frei“. Es sei „ein schöner Startschuss in den Frühling“. Das Konzept sei eines, das den Gastronomen entgegenkomme, die die Organisation des Abends in den eigenen Händen behalten. So wird der Abend entspannt und musikalisch vielfältig, im „Aposto“ mit einer Udo-Jürgens- und Roland-Kaiser-Schlagernacht mit Sänger Michael Kux.

In den meisten Bars und Gasthäusern beginnt die Kneipennacht um 20 Uhr, in Clubs wie Qui oder Seven und Trash kann ab 22 Uhr gefeiert werden – wie erwähnt alles bei freiem Eintritt. Und wahrscheinlich auch bei besserem Wetter als im vorigen Jahr, freut sich Tobias Meißner und hofft auf ein entspanntes Kneipen-Hopping und viel Bewegung in der Stadt.

