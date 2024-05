Gera. Damit sich die Eltern ganz auf das dreijährige Mädchen konzentrieren können, hat das Team ihres Kindergartens einen Spendenaufruf gestartet – mit großem Echo.

Eigentlich ist Hannah ein lebenslustiges, ein starkes Mädchen, mit Schalk im Nacken, schlagfertig und empathisch. So beschreibt das Team ihres Kindergartens „Perlboot“ in Gera-Lusan die Dreijährige. „Hört man ihr herzhaftes Lachen, so spürt man es im Herzen.“ Doch derzeit fällt allen das Lachen schwer. Denn das kleine Mädchen kämpft mit einem faustgroßen Tumor, der erst im April entdeckt wurde, ihr aber schon eine lange Zeit ihres noch so kurzen Lebens zu schaffen macht.

Mädchen derzeit in kritischer Lage

Für ihre Eltern und ihre große Schwester ist inzwischen nichts mehr wie vorher. Fast pausenlos sind die Eltern bei Hannah im Krankenhaus, wo das tapfere Mädchen behandelt wird. „Diesen Kampf an vorderster Front führen sie allein“, heißt es in einem Text. Der stammt vom Team des Kindergartens, das seinen Teil beitragen möchte, die Familie zu unterstützen und zu entlasten. Mit Gebeten, aber auch mit einer Spendensammlung. Der erst vor drei Tagen über die Internet-Plattform „Gofundme“ von einer Mitarbeiterin veröffentlichte emotionale Spendenaufruf des „Perlboot“-Teams hat bis Mittwochnachmittag schon rund 10.500 Euro von über 270 Spendern eingebracht.

Hannahs Schicksal bewegt. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, etwas zu unternehmen“, sagt Erzieherin Stefanie Schumann, die das Mädchen in ihrer altersgemischten Gruppe der „Kugelfische“ betreut. „Mit dieser Hilfsbereitschaft hätten wir und auch die Mama von Hannah nie gerechnet, mit der wir die ganze Zeit Kontakt halten“, sagt die Erzieherin im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Geld soll den Eltern helfen, sich ganz auf die kleine Tochter konzentrieren zu können. Derzeit hätten beide kein Einkommen, aber Kosten, die sich aus der Behandlung und ihrem Aufenthalt bei Hannah ergeben.

Für eine Behandlung mit dem Hubschrauber nach Tübingen

Derzeit sei die Lage kritisch. Hannah sei stark sediert, kämpfe mit einer Lungenentzündung und bekomme vier verschiedene Antibiotika. Tägliche werde eine Bronchoskopie durchgeführt. Weil der Tumor stark auf Luftröhre und Herz drückte, musste ein Luftröhrenschnitt durchgeführt werden. Der Plan sei nun, „dass Hannah Anfang Juni mit einem Ärzteteam nach Tübingen geflogen wird, um die so dringende OP zu bekommen“, heißt es im Spendenaufruf: „Da es ein sehr seltener Tumor ist, kann sie nur von Spezialisten operiert werden. Bis es soweit ist, muss der kleine Körper transportfähig werden.“

Von der bisherigen Spendenbereitschaft sind Stefanie Schumann und ihre Kollegen überwältigt, danken allen Spendern von Herzen. Sie wollen weitersammeln und hoffen natürlich, dass alles ein gutes Ende nimmt. „Uns liegt Hannah sehr am Herzen“, heißt es am Ende des Spendenaufrufs: „Wir wünschen, dass sie ihre Gesundheit wiederbekommt, ihr Strahlen und bezauberndes Lächeln, ihre herrlich freche Art, ihre Unbeschwertheit, und einfach ihre Kindheit genießen kann.“

Hier kann gespendet werden: www.gofundme.com/f/fur-hanna

