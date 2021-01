Erpressung mit Brotmesser: Mann nach Attacke in Obdachlosenheim angeklagt

Der Angeklagte schüttelt den Kopf. „Das ist eine große Lüge“, sagt der 29-Jährige beim Prozess am Landgericht Gera. Die Staatsanwaltschaft Gera wirft ihm eine versuchte besonders schwere räuberische Erpressung vor.

Die Tat soll sich am 7. April 2020 in einer Obdachlosenunterkunft in Altenburg ereignet haben. Der Angeklagte habe Geld vom Opfer gefordert, um sich Rauschgift zu kaufen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe er den Mann geschlagen und anschließend mit dem Messer in Richtung Rücken gestochen und ihn so verletzt, heißt es im Anklagesatz. Der Angeklagte sei ohne Beute geflohen.

Angeklagter erhebt schwere Vorwürfe

Der Angeklagte, der aus Marokko stammt und in Untersuchungshaft sitzt, weist die Tatvorwürfe von sich. Das Opfer, ebenfalls ein Flüchtling, sei lange Zeit ein Freund von ihm gewesen. Doch einige Tage vor dem angeklagten Vorfall sei er von ihm und zwei anderen Männern sexuell genötigt worden. Ihm sei die Flucht gelungen, als ihn nur noch einer der Männer bewacht habe. Der Schlüssel der Wohnung habe im Schloss gesteckt, er habe ihn mitgenommen.

Am Tag der nun angeklagten Tat sei es zu einem Konflikt wegen des Schlüssels gekommen. Sein Freund habe ihn geschlagen, er habe sich gewehrt. „Ein Messer war nicht im Spiel, obwohl ich nach den Vorkommnissen die Freundschaft gekündigt hatte“, sagt der Angeklagte. Die Wunde am Rücken habe sich der andere an einem Herd mit einem abstehenden Metallteil zugezogen. Geld habe er nicht gefordert. Im Gegenteil: Er habe dem Freund immer mal wieder ausgeholfen. Das Opfer hatte hingegen gegenüber der Polizei ausgesagt, der Angeklagte habe 20 Euro gefordert, mit denen er in Leipzig Marihuana kaufen wolle.

Opfer kommt nicht zum Prozess

Die Vorsitzende Richterin der elften Strafkammer, Andrea Höfs, hat einen Aktenvermerk verlesen, wonach inzwischen auch ein Ermittlungsverfahren gegen den Geschädigten eingeleitet wurde. Die Polizei hatte im Rahmen der Ermittlungen dessen Handy ausgewertet und fand kinderpornografische Dateien. Als Zeuge ist er nicht zum Gerichtstermin am Montag erschienen und derzeit nicht auffindbar. Der Prozess wird am 29. Januar fortgesetzt.