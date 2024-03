Greiz. Der Tag der offenen Töpferei findet wieder am Wochenende 9./10. März statt. Hier können Sie den Handwerkern über die Schulter schauen.

Zum 19. Mal können die Besucher am Wochenende 9./10. März Töpfern in der Region über die Schultern schauen, wenn sie ihrem jahrtausendealten Handwerk nachgehen. Auch in der Region haben die Gäste die Qual der Wahl, denn gleich mehrere Werkstätten machen beim Tag der offenen Töpfereien mit. Die Töpfereien sind jeweils zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Hier ist eine Übersicht:

Keramikwerkstatt Mechthild Schinnerling, Haardtstraße 10 in Zeulenroda-Triebes: Die Töpfermeisterin, die mit ihrer Werkstatt seit 2000 selbstständig ist, hat sich auf Gebrauchskeramik spezialisiert und will allen Interessierten am Wochenende das Töpfern näherbringen. Es gibt Werkstattführungen und Vorführungen an der Drehscheibe. Wer will, kann sich auch selbst ausprobieren. Zudem bietet Schinnerling an, Sachen vorzudrehen.

Keramische Werkstatt Ludwig Laser, Obergeißendorf 28 (Berga): Neben der geöffneten Werkstatt ist auf dem Hof der Familie Laser in Obergeißendorf wieder eine Ausstellung zu sehen. Sie widmet sich unter dem nicht ganz ernst gemeinten Titel „Kritzeleien aus fünf Jahrzehnten“ den Werken Lasers und Grafiken aus dem zeichnerischen Werdegang des Künstlers von Entwürfen für Keramiken bis zu Produktzeichnungen und freien Arbeiten. Außerdem gibt es bei schönem Wetter Rakubrand, auch Vordrehen wird angeboten.

Töpferei Cornelia Hellfritzsch, Brunnenweg 12, Teichwolframsdorf: Bei Cornelia Hellfritzsch, die seit 2005 ihre Werkstatt in Teichwolframsdorf hat, steht ganz die Frühlingskollektion im Fokus, zudem hat die Töpferin ein eigenes Design für die diesjährige Sonderaktion Schalen entworfen. Es wird vorgedreht und die Arbeit an der Töpferscheibe gezeigt.

Töpferei Kerstin Prozell, Gessentalweg 17, Ronneburg: Auch Töpferin Kerstin Prozell in Ronneburg will interessierten Gästen einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Werkstatt geben. Auch dort steht Vordrehen auf dem Programm. Mit dabei ist außerdem Floristik von Sandy Fußwinkel, Inhaberin der Naturblume in Ronneburg.

Buschwerk Keramikwerkstatt, Weidaer Straße 20, Gera-Röppisch: Zuletzt noch ein Blick außerhalb des Landkreises Greiz: In Gera-Röppisch beteiligt sich die „Buschwerk“-Keramikwerkstatt von Steffi Grafe am Tag der offenen Töpferei. Sie lädt zu „Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen“, einer Ausstellung zum Anschauen und zum Anfassen und Kaufen ein.