Greiz. Von der Alkoholfahrt eines Schweizers, über Wandernde im Vogtland bis hin zu Heuhasen, die eingekleidet werden wollen.

Alkoholisiert im Kreis Greiz unterwegs

In den frühen Morgenstunden des 8. März, gegen 3 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Greiz einen 58-jährigen Autofahrer in Langenwolschendorf, Heinrich-Wobst-Straße, und stellten fest, dass der Mann mit 0,59 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ein im Anschluss gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,58 Promille, womit der Mann gegen die 0,5 Promillegrenze verstieß. Da der Mann Schweizer Staatsbürger war, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe der Geldbuße gemäß Bußgeldkatalog und den Auslagen erhoben, was einer Summe von über 500 Euro entsprach.

Wanderung rund um Reinsdorf

Die Mitglieder des Greizer Wanderverbandes und der Freien Wandergruppe treffen sich am Mittwoch, 13. März, um 8.30 Uhr am Friedhof Greiz-Reinsdorf – ein Bus vom Greizer Puschkinplatz startet dorthin um 8.30 Uhr. In Reinsdorf startet eine rund zwölf Kilometer lange Tour zur Göltzschtalbrücke, über Obermylau, Friesen und Waltersdorf zu Einkehr in Schönfeld. Von dort geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Osterpfad Vogtland in Waltersdorf

Waltersdorf wird mit seinen unzähligen Heuhasen und der Osterkrone wieder ein Bestandteil des Osterpfades Vogtland sein und der Frauenverein Maxi e.V. hat mit den Vorbereitungen begonnen. Damit wieder alle großen und kleinen Gäste das Hasendorf zwei Wochen bestaunen und sich daran erfreuen können, bittet der Verein um Unterstützung.

Archivfoto: Das Hasendorf Waltersdorf lockt mit über 150 Heuhasen. © Funke Mediengruppe Thüringen | Conni Winkler

Gesucht werden ab sofort:

– frischen Buchsbaum (kleine oder große Zweige),

– Helfer und Kreative beim Hasen basteln + reparieren,

– viele helfende Hände beim österlichen Dekorieren des Dorfes in der Woche vor dem Osterpfad

Am Osterwochenende, vom Karfreitag bis Ostermontag, von 13 bis 17 Uhr ist das Ostercafè im Saal des Kulturhauses mit hausgebackenem Kuchen geöffnet. Der Feuerwehr-Verein Waltersdorf wirft den Grill an.

Kontakt zum Maxiverein: Annett Däumler 03 66 23/ 2 16 73 oder. 01 74/ 6 14 55 82 oder per E-Mail: maxi-waltersdorf@freenet.de.

