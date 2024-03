Greiz. Geisterjäger, Spuk unter dem Riesenrad und ein bildgewaltiger Science-Fiction-Epos: Darauf können sich Greizer Kinofans ab Donnerstag, 21. März, freuen.

Am Donnerstag, 21. März, startet auch im Greizer Kinocenter UT99 die neue Kinowoche, diesmal mit einer Blockbuster-Premiere. Das sind die Filme, auf die sich die Kinoliebhaber freuen können:

Neu ab 21. März:„Ghostbusters: Frozen Empire“ (ab zwölf Jahren): Nachdem sich im Vorgänger eine neue Gruppe Geisterjäger gefunden hat, treten sie nun in der alten Heimat der Ghostbusters, New York, gegen eine Geister-Entität an, die in der Metropole mitten im Hochsommer eine zweite Eiszeit heraufbeschwören will. Zu sehen ist der Film ab Donnerstag täglich um 14.30, 17.30 und 20 Uhr.

Weiter werden gezeigt:

„Kung Fu Panda 4“ (ab sechs Jahren): Die Fortsetzung über den kampfsportbegeisterten Pandabären Po und seine Freunde ist täglich um 14.45 und 20.15 Uhr sowie in 3D um 17.15 Uhr.

„Bob Marley: One Love“ (ab zwölf Jahren): In dem Biopic über die Reggae-Ikone Bob Marley schlüpft Kingsley Ben-Adir in die Hauptrolle. Gezeigt wird der Streifen täglich ab 17.15 Uhr.

„Eine Million Minuten“ (ohne Altersbeschränkung): Das deutsche Drama mit Karoline Herfurth und Tom Schilling basiert auf der wahren Geschichte einer Familie, die aufgrund ihres Wunsches nach einer Tochter die Reise ihres Lebens antritt. Täglich, ab 20.15 Uhr, kann man den Film im Greizer Kino sehen.

„Spuk unterm Riesenrad – der Kinofilm“ (ab sechs Jahren): Der Streifen auf Basis der DDR-Kultserie dreht sich um die drei Hauptfiguren Tammi, Umbo und Keks, die nicht nur den Freizeitpark retten, sondern auch ihre verkrachten Familien wieder zusammenbringen wollen. Dabei helfen drei Holzgeister, die nach einem Blitzeinschlag auf der Geisterbahn von Tammis verstorbenem Opa lebendig werden. Täglich, ab 14.30 Uhr, wird der Film gezeigt.

„Dune II“ (ab zwölf Jahren): Ein bildgewaltiger Film, basierend auf dem Science-Fiction-Roman von Frank Herbert. Nachdem der Vater von Paul Atreides vom grausamen Harkonnen-Baron Vladimir ermordet wurde, und damit die rechtmäßige Herrschaft über den wertvollen Planet Arakis/Dune mit seinem Spice verloren ging, geht Paul Atreides ein Bündnis mit den Wüstenbewohnern der Fremen ein. „Dune II“ läuft täglich um 16.45 und 19.45 Uhr.

„Ella und der schwarze Jaguar“ (ab sechs Jahren): Ella ist kein gewöhnlicher Teenager: Ihre Kindheit hat sie im Amazonas-Dschungel verbracht und ihre beste Freundin ist „Hope“ – ein schwarzer Jaguar, den Ella als verwaistes Jungtier fand und aufzog. Täglich ab 14.45 Uhr wird der Streifen in der Kinowoche ab Donnerstag gezeigt.

Mehr zum Programm: www.ut99.de