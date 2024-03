Greiz. Sechs Jahre sind seit dem letzten Vogtländischen Kongress für integrative naturgemäße Medizin vergangen. Am Wochenende soll endlich die nächste Auflage steigen.

Dass am Ende rund sechs statt zwei Jahre vergehen sollten, bis die fünfte Auflage des Kongresses für integrative, naturgemäße Medizin stattfinden konnte, hätte Gunter Stöhrl von der Klinik im Leben in Greiz nicht gedacht. Doch aus bekannten Gründen musste die geplante Auflage im März 2020 abgesagt werden, eine Woche, bevor sie stattfinden konnte.

Doch nun soll es endlich so weit sein: Am Samstag, 23. März, will man die Vogtlandhalle in Greiz bei kostenlosem Eintritt für alle Interessierten von 9 bis 18 Uhr öffnen. Das ist Stöhrl wichtig, zu betonen: Dass sich der Kongress, der von der Klinik im Leben und der Gesundheitsstiftung im Leben organisiert wird, keiner nur für Fachleute sei, sondern für jedermann konzipiert sei.

Schul- und Naturmedizin in Greiz „gehen Hand in Hand“

Doch worum soll es gehen? Man wolle unter dem Titel „Mein gesundes Leben“ zeigen, wie die verschiedenen Zweige der Medizin – vor allem Schul- und Naturmedizin – zusammen arbeiten könnten, um das beste für die Patienten zu erreichen. „Sie gehen Hand in Hand“, sagt Stöhrl. „Sie haben alle ihre Daseinsberechtigung und es ist die Kombination aus den verschiedenen Feldern, mit der man das meiste erreichen kann. Das sehen wir aus eigener Erfahrung so.“

Um das zu erreichen, gibt es ein volles Programm aus 20 Vorträgen und Workshops und 26 Ausstellern aus ganz Deutschland. Aus der näheren Umgebung sind neben den Organisatoren beispielsweise noch Serimed und Slycare dabei. Gehen soll es beispielsweise um Selbstheilung durch Tiefenhypnose, kleine Helfer gegen Stress, bewusstes Leben oder auch das Wundermittel Honig. Bis auf zwei mehrstündige Workshops ist alles kostenfrei, für die beiden wird um eine Spende gebeten. Auch hinter die Kulissen kann man schauen, denn die Klinik im Leben lädt zwischen 13 und 16 Uhr auch noch zum Tag der offenen Tür ein.

Mehr Informationen und das ganze Programm gibt es im Internet unter www.gesundheitsstiftung-imleben.de.