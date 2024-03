Greiz. Kutschfahrten, Kreativmarkt und viel, viel mehr: Die Greizer haben am Wochenende die Qual beim bunten Ostermarkt im Unteren Schloss.

„Wenn die buntgefärbten Textileier der Osterkrone am Röhrenbrunnen um die Wette strahlen, dann steht Ostern vor der Tür“: Das dreiköpfige Team der Tourist-Information Greiz und die Macher hinter dem 10arium in der Naumannstraße in Greiz sind schon voller Vorfreude. Nur noch ein paar Tage sind es, bis am Sonntag zum großen vorösterlichen Treiben eingeladen wird.

Geplant sind für den Palmsonntag, 24. März, gleich mehrere Aktionen, mit denen man die Besucher begeistern will. Neben dem Start der Freiluftsaison im Unteren Schloss mit dem inzwischen fünften Ostermarkt steht außerdem ein Kreativmarkt im 10arium an.

Beim Ostermarkt in Greiz wird es bunt

Ab 11 Uhr sollen sich am Sonntag die Türen des Ostermarktes im Unteren Schloss öffnen. Angekündigt werden zahlreiche Händler, die ein breites Angebot passend zu den Ostertagen bereithalten wollen – von Floristik über Textilien und Kerzen bis zu Süßem und Gebratenem. Auch der Osterhase soll unterwegs sein: „Mit Sicherheit wird die eine oder andere Kleinigkeit aus seinem Körbchen fallen“, versprechen die Organisatoren. Zur gleichen Zeit wartet der Kreativmarkt im 10arium mit einem Angebot handgemachter Produkte und allerlei Kulinarik auf die Besucher. Ab 10 Uhr ist das 10arium geöffnet.

Osterbrunnen, Ostermarkt und Osterhase erwarten die Besucher in Greiz

Die Aktion am Osterbrunnen auf dem Kirchplatz soll dann um 14.30 Uhr steigen, mit Musik des Greizer Kantors Ralf Stiller und anderen Musikern. Gestalten will man den Röhrenbrunnen wieder mit einer Osterkrone und tausenden, bunten und textilen Ostereiern, die in langer und aufwendiger Arbeit gestaltet wurden. Bis zum 7. April kann man den Osterbrunnen bestaunen.

Ausgedacht haben sich die Organisatoren auch ein besonderes Angebot für alle, die die Stadt mal auf einem anderen Weg kennenlernen wollen. Denn es werden zwischen 12 und 17 Uhr Kutschfahrten durch die Altstadt organisiert. Für fünf Euro kann man mit dem Planwagen ab dem Kirchplatz, zum Schlossgarten und weiter zur Schlossbergstraße, Puschkinplatz, Markt, Burgstraße, Thomasstraße und zurück zum Kirchplatz fahren.

Und nicht zuletzt will man auch kurze Führungen durch das österliche Greiz anbieten. Jeweils 11, 14 und 16 Uhr können Besucher die Gelegenheit nutzen, um in die Vergangenheit des Fürstentums Reuß älterer Linie einzutauchen und einiges über den Osterbrunnen und die Osterbräuche zu erfahren.