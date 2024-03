Greiz. Bisher saß die Ergotherapie von Yvonne Schlegel in der Carolinenstraße in Greiz, nun musste man kurzfristig neue Räume finden.

Die Greizer Ergotherapie „Ergo Balance“ von Yvonne Schlegel ist in den Gartenweg 1 in Greiz umgezogen und nicht mehr länger in der Carolinenstraße zu finden.

Weitere Nachrichten aus der Region

Notwendig wurde das, da es in der bisherigen Praxis einen großen Wasserschaden gegeben hat, durch den die Räume nicht mehr genutzt werden können. „Ich danke insbesondere Kevin und Frank Brettfeld von der Zürich-Versicherung, die mich ebenso tatkräftig unterstützt haben wie der Handwerker Eric Koburger, der die neuen Räume in der ehemaligen Arztpraxis im Rahmen einer grundhaften Sanierung aller Gewerke in kurzer Zeit entsprechend den baulichen Richtlinien zur Führung einer solchen Praxis hergerichtet hat“, sagte die Inhaberin.

Tatkräftig zur Seite standen ihr für die verschiedensten Aufgaben ihre Mitarbeiterinnen – von Stellvertreterin Viktoria Debitsch über Buchhalterin Diana Koburger sowie den Ergotherapeutinnen Lisa Hecker und Jessica Schaarschmidt – während der vier Wochen, in denen die Praxis geschlossen war.