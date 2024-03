Greiz. Bernd Golle ist bekannt für seine Modelle, von denen eins nun sogar in die USA ging. In Greiz hat er eine kleine Ausstellung.

Trotz Rentnerdasein ist Langeweile für den Greizer Modellbauer Bernd Golle ein Fremdwort.

Stolz ist er auf sein neuestes Modell, ein historisches BMW-Sidecare-Gespann im Maßstab 1:18, das er für Freunde aus Missouri in den USA in unzähligen Stunden gebaut und geformt hat. Mit den Originalmaschinen fahren Christopher Kinght und die Teamkollege Hank Becker mit dem Tech-Passagier Josh Grebing auf speziellen Rennstrecken in Parks ihre Rennen und belegten erst kürzlich einen zweiten Platz. Das Originalgespann stammt aus den 1960er-Jahren.

Weitere Nachrichten aus der Region

Kurios ist, dass sich in den USA der Seitenwagen auf der linken Seite des Motorrades befindet. Bernd Golle fertigte das Modell nach Fotografien und Unterlagen des Teams an.

Er freut sich auch über die Besucher seiner Galerie in der Reichenbacher Straße in Greiz-Aubachtal, in der die verschiedensten Auto- und Motorradmodelle aus aller Welt zu sehen sind. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer: 03661/67 56 27.