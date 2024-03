Zeulenroda-Triebes. Trotz großer Übung bleibt den Feuerwehrkräften keine Ruhe am Wochenende: Sie müssen noch wiederholt ausrücken, auch wegen zwei Bränden.

Obwohl die Stützpunktfeuerwehr in Zeulenroda mit ihrer großen Übung am Samstag, 23. März, eigentlich schon alle Hände voll zu tun hatte, war den Einsatzkräften kaum weitere Freizeit gegönnt.

Gleich zu vier Einsätzen, darunter zwei kleinere Brände, mussten sie am Wochenende noch ausrücken.

Zum ersten kam es noch vor der Übung in luftiger Höhe. Am Samstag, 23. März, gegen 0.03 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert, weil in Weißendorf Feuerschein zu sehen war. Vor Ort angekommen, stellte sich heraus, dass es sich um ein Osterfeuer handelte. Wie die Polizei weiter berichtet, war es das Osterfeuer, das der kleine Ort vorbereitet hatte und das von Unbekannten vermutlich mittels eines Brandbeschleunigers zu früh entzündet wurde. Sie flohen laut Polizei vom Tatort. Durch das Feuer brannte auch der gesamte aufgeschüttete Grünschnitt ab, was erst am Folgetag bei einer Veranstaltung geschehen sollte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Telefonnummer: 03661/62 10; Bezugsnummer: 0076787/2024.

Weiter ging es noch am selben Tag, zuerst mit einem medizinischen Notfall im Meisterweg gegen 16.20 Uhr, bei der die Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützte, dann mit einer Ölspur im Stadtgebiet, die gegen 16.55 Uhr gemeldet und durch die Feuerwehr beseitigt wurde.

Doch auch damit war den Feuerwehrleuten noch keine Ruhe gegönnt, denn sie wurden am Sonntagmorgen, 24. März, gegen 4.30 Uhr erneut alarmiert. Diesmal wurden sie zu einem Brandeinsatz im Industriegebiet in Zeulenroda gerufen. Eine Dixi-Toilette war in Flammen aufgegangen und musste gelöscht werden.