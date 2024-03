Greiz. Neues aus dem Kreis Greiz: Etliche kleine Brände und eine wichtige Bitte zu Ostern des Naturschutzbundes Thüringen

Neuer Podcast über das Vogtland auf Youtube

Little Opera Vogtland mit Sitz in Greiz hat eine neue Folge der Podcastreihe „Vogtland für Schlaumeier“ auf dem Youtube-Kanal Vogtlandsaga veröffentlicht. Die Folge heißt „Von Ostereiern, schweigsamen Frauen und Birkenruten“ und ist die vierte Folge in dieser Reihe, die die geschichtlichen Hintergründe von Ella - eine Vogtlandsaga erklärt. Die Sprecher Sabine Maria Schoeneich und Heiko Büter erklären auf vergnügliche Art alte Osterbräuche. Die Grünbacher Folkloristen bereichern den Podcast mit vogtländischen Volksliedern. Auch die Folgen von Ella - eine Vogtlandsaga mit vielen Sprechern aus der Region sind auf diesem Kanal zu finden.

Weitere Nachrichten aus der Region

Wir schreiben das Jahr 1743, Heinrich XI. ältere Reuß ist regierender Graf von Obergreiz. Ella das arme Bauernmädchen, gesprochen von Stefanie Hertel, macht sich mit ihrer Ziege auf in den Wald zum Pilzesammeln. Das ist der Beginn ihrer Geschichte.

Der Nabu Thüringen gibt Hinweise, dass für Wildtiere die Osterfeuer nicht zur Todesfalle werden

Zu Ostern werden auch in Thüringen wieder die beliebten Osterfeuer entzündet. Doch während wir Menschen das Knistern der Flammen in aller Ruhe genießen, geraten Wildtiere in Lebensgefahr. Der Nabu Thüringen appelliert deshalb an die Veranstalter von Osterfeuern, auf die Belange der Natur zu achten. Damit keine Insekten, Igel, Mäuse, oder Vögel wie der Zaunkönig und das Rotkehlchen, den grausamen Flammentod sterben müssen, wird darum gebeten, die Holzstapel für das Feuer, erst kurz vor dem Anzünden zu errichten, oder kurz vorher noch einmal umzuschichten, damit die Tiere genügen Zeit haben zu flüchten.

Hausfriedensbruch mit Brandgeschehen

Die Ermittlungen zu einem Hausfriedensbruch sowie einem Brandgeschehen in Zeulenroda-Triebes nahm die Greizer Polizei auf. Nach vorliegenden Informationen drangen offenbar in der Nacht vom 25. auf den 26. März Unberechtigte auf das Gelände des Strandbades Zeulenroda ein und entzündeten dort eine Holzpalette, welche offenbar von einer nahe gelegenen Baustelle gestohlen wurde. Der Brand selbst wurde noch in der Nacht von der Feuerwehr gelöscht. Das Geschehen selbst wurde erst am gestrigen Tag bekannt. Die Greizer Polizei ermittelt dazu und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon: 03661 /6210.

Balkon in einem Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Gestern Abend meldete in Gera, kurz vor 22 Uhr ein Zeuge der Rettungsleitstelle, dass er aus der Ferne einen Balkonbrand im Bereich der Jenaer Straße in Gera beobachte. Unverzüglich rückten daraufhin die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Zum Glück war der betreffende Balkon im 5. OG des Mehrfamilienhauses schnell gefunden, so dass die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beginnen konnten. Ein Ausbreiten des Feuers konnte somit verhindert werden. Allerdings wurden durch die Flammen diverse Balkonmöbel sowie die Balkontür in Mitleidenschaft gezogen. Warum es genau zum Brandausbruch kam wird ermittelt. Die 26-jährige Mieterin der Wohnung sowie andere Anwohner blieben glücklicherweise unverletzt.

Gewaltsames Eindringen auf ein Privatgrundstück

Am Dienstag verschafften sich in Weida Einbrecher Zugang zu einem Privatgrundstück. Das meldete am Dienstag, 26. März, der 64-jährige Eigentümer, des am Weidaer Weg gelegenen Grundstücks der Greizer Polizei. Wie vor Ort bekannt wurde, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Grundstück, in dem sie den dort aufgestellten Drahtzaun beschädigten. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht noch nicht abschließend geklärt. Die Greizer Polizei ermittelt zum Fall und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 03661/62 10 entgegen.