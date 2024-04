Landkreis Greiz. Eine Stadtführung durch Greiz, ein brennender Komposthaufen, Vandalismus und ein Frühlingsfest in Zeulenroda: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Vandalismus am Aussichtsturm in Langenwolschendorf

Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen Montag, 8. April, gegen 16 Uhr und Dienstag, 9. April, gegen 6 Uhr zu Vandalismus am Aussichtsturm Schöne Höhe in Langenwolschendorf: Ein Holztisch wurde durch Feuer beschädigt, zwei Wegweiser wurden ebenfalls beschädigt und einer gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden: Telefonnummer: 03661/62 10.

Erreichbarkeit der Bürgerbüros in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf eingeschränkt

Im Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf wird es in der Zeit vom 15. bis 26. April zu Einschränkungen kommen. Das teilt die Verwaltung mit. Daher wird gebeten, dass alle Bürger mit einem Anliegen im Vorfeld zwingend einen Termin unter der Rufnummer 03661/45 30 14 vereinbaren sollten und dabei abklären, ob die Bearbeitung des individuellen Anliegens möglich ist. Diese Vorgehensweise betrifft die Bürgerbüros in beiden Ortschaften. Es wird um Verständnis für diese Vorgehensweise gebeten.

Weitere Nachrichten aus der Region

Führung durch Greiz am Sonntag

Am Sonntag, dem 14. April, um 14 Uhr, kann man auf fürstlich-vogtländischen Spuren durch Greiz wandeln. Der etwa eineinhalbstündige Rundgang führt durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt Greiz. Man erfährt, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte nachhaltig geprägt hat und lernt die wichtigsten Bauwerke kennen. Wie einst Fürst Heinrich XXII. und Fürstin Ida geht man entlang der Stadtkirche St. Marien, vorbei an der Alten Wache zum Greizer Schlossgarten. Beachtenswerte Architekturdekors des Jugendstil-Ensembles sowie weitere Greizer Besonderheiten werden dabei den Weg kreuzen. Tickets gibt es unter: www.greiz.de oder tourismus@greiz.de für fünf Euro, Kinder zahlen drei Euro. Telefonisch kann man unter der 03661/68 98 15 ebenfalls Tickets reservieren. Die Stadtführung dauert circa 90 Minuten.

Jubelkonfirmation in der Greizer Stadtkirche

Am Sonntag, dem 26. Mai, um 10.30 Uhr wird in der Greizer Stadtkirche die Jubelkonfirmation gefeiert. Alle, die vor 50 oder 60 Jahren konfirmiert wurden, feiern ihre goldene beziehungsweise diamantene Konfirmation. Es wird um eine baldige Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer: 03661/27 87. Für Rückfragen steht Arne Tesdorff, der geschäftsführende Pfarrer, zur Verfügung.

Brennender Komposthaufen in Weißendorf

In Weißendorf kam es am 9. April, gegen 20.55 Uhr, in der Kleingartenanlage „Freier Blick“ zu einem Brand eines Komposthaufens. Der Gartenbesitzer hatte nachmittags Aschereste auf den Komposthaufen entsorgt, welche sich über Stunden zu einem Brand entwickelten und in Folge den Komposthaufen abbrennen ließen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden und es entstand geringer Sachschaden. Der Besitzer muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen

Frühlingsfest im Holzhandel Neudeck in Zeulenroda

Mit guter Laune, einer Gewerbeschau und einem Show-Programm mit verschiedenen Acts begrüßt das Team des „Holzhandel Jörg Neudeck“ Zeulenroda, Binsicht, den Frühling und lädt dazu viele Gäste ein. Ab 9 Uhr geht es los, dann werden sich Gewerbetreibende aus der Region mit ihren Produkten präsentieren. Von den neuesten Fahrzeugen bis zu Zubehör für die Bienenzucht aus den Vogtlandwerkstätten, Holzfiguren und auch Schmuck, wird eine breite Mischung präsentiert. Ab 9 Uhr bis 14.30 Uhr läuft ein Bastelkurs, natürlich schafft Holz hier die Grundlage. Ab 15 Uhr haben dann zwei Kindergruppen des Zeulenrodaer Carnevalsverein, die Zeulenrodaer Karategruppe und die Voltigierer des JPSV Pahren ihren großen Auftritt auf der Showbühne.