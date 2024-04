Landkreis Greiz. Einschränkungen bei der Vogtlandbahn, Straßensperrung in Hohenleuben und ein Golfschnuppertag in Burkersdorf sowie ein Frühlinksbrunch in Zeulenroda

Baumaßnahmen in Hohenleuben verzögern sich

Aufgrund von Verzögerungen bei einer anderen Baumaßnahme muss der Start der Tiefbauarbeiten in Hohenleuben nach hinten verschoben werden. Nun wird die Landesstraße 1083 in der Ortslage Hohenleuben, Höhe Zeulenrodaer Straße 3, vom 22. bis 26. April voll gesperrt. Die Firma Wieduwilt Bau GmbH führt in diesem Zeitraum im Auftrag des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Zeulenroda dringend erforderliche Arbeiten an einem Kanal aus. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Straße ausgeführt werden. Eine Umleitung wird innerorts ausgeschildert. Alle betroffenen Anlieger, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Einbruch in Arztpraxis in Wünschendorf/Elster

In der Nacht vom Dienstag, 9. April, zu Mittwoch, 10. April, drangen in Wünschendorf/Elster unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in der Gartenstraße ein. Hierbei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem mehrere Elektronikartikel, unter anderem Laptops. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365/ 82 34 14 65 entgegen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Diesel aus Baggern in Weida geklaut

Vom 9. April auf den 10. April wurde in Weida aus zwei Baggern, die am Schlossmühlenweg abgestellt waren, circa 450 Liter Diesel gestohlen. Die unbekannten Täter pumpten dort vermutlich mittels einer Pumpvorrichtung aus beiden Baggern den Kraftstoff in ein daneben abgestelltes Fahrzeug um. Insgesamt entstand ein Schaden eines mittleren, dreistelligen Betrages.

Einschränkungen im Bahnverkehr bei den Linien RB2 und RB4

Ab der kommenden Woche beginnen Baumaßnahmen im Streckennetz der Vogtlandbahn und führen abschnittsweise zu längerfristigen Streckensperrungen in Bereichen der Linie RB 2 und der Linie RB 4. Das sind die genauen Einschränkungen: ab dem 14. April bis zum 04. August zwischen Adorf – Bad Brambach bei der Vogtlandbahn Linie RB 2.

Aufgrund von Brückenbauarbeiten fallen ab Sonntag, den 14. April bis zum Ende der Sommerferien im Freistaat Sachsen, den 4. August alle Züge der Linie RB 4 zwischen Adorf und Bad Brambach aus. Schienenersatzverkehr mit Bussen wird angeboten. Die Abfahrtzeiten des Busverkehrs sind ausgerichtet an die Anschluss- sowie Ankunftszeiten des Zugverkehrs von und nach Adorf sowie Bad Brambach und weichen um einige Minuten vom Regelfahrplan ab. Fahrgäste finden den Fahrplan, gültig 14. April bis 4. August, auf der Homepage der Vogtlandbahn und in allen gängigen Informationsmedien.

Vom 15. April bis 13. Juni 2024 entfallen zwischen Greiz – Berga (Elster) aufgrund von Arbeiten am Rüßdorftunnel alle Zugleistungen der Vogtlandbahn Linie RB 4 zwischen Greiz und Berga (Elster). Die letzte Zugverbindung des Tages ab 22.45 Uhr in Greiz bis Adorf (Vogtland) muss im Bauzeitraum ganz entfallen. Für alle entfallenden Zugleistungen der Vogtlandbahn kommen Busse als Schienenersatzverkehr zum Einsatz, deren Ankunfts- und Abfahrtszeiten zum Teil deutlich vom Regelfahrplan abweichen. Alle Fahrgäste werden gebeten, sich zur gewünschten Reisekette im Vorfeld zu informieren. Die veränderten Fahrzeiten und Anschlüsse sind in allen gängigen Informationsmedien und auf der Homepage der Vogtlandbahn hinterlegt.

Kostenloser Golf-Schnuppertag in Burkersorf

Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt der Golfclub Gera e.V. am 21. April zum Golf-Erlebnistag nach Burkersdorf ein. Von 10 Uhr bis 15 Uhr ist jeder auf der Golfanlage willkommen, der Lust hat, den Sport mit dem kleinen weißen Ball auszuprobieren. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung. Ganz gleich ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf dem Übungsplatz, der sogenannten „Driving Range“, erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Danach kann jeder auf den Golfbahnen probieren, den Ball einzulochen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Greizer Unternehmen unterstützt Forschung

Der Koehler Paper Standort in Greiz unterstützt im Beirat sowie als Praxispartner die neue Forschungsgruppe seRo.inTech „Untersuchung sekundärer Rohstoffquellen in Thüringen unter Berücksichtigung innovativer Technologien“. Die Forschungsgruppe verfolgt das Ziel, die Stoffströme Sperrmüll, Baumischabfälle und Alttextilien durch gezielte Erfassungsstrategien zu mobilisieren. Durch die anschließende Aufbereitung sollen Konzepte und Verfahren zur Bereitstellung von hochwertigen Sekundärrohstoffen für den Einsatz in der Praxis entwickelt werden.

Frühlingsbrunch in Zeulenroda

Am 20. April findet zwischen 10 und 14 Uhr ein Frühlingsbrunch im Schullandheim Zeulenroda statt. Das Frühstücksbuffet kostet für Erwachsene 28 Euro, Kinder zahlen 18 Euro. Im Preis enthalten sind unter anderem: Wienerwürstchen, Eier mit Speck, Lachs, Grillgemüse, verschiedene Suppen, Obst und Getränke. Im Anschluss wird eine Rundwanderung am Nachmittag im Pöllwitzerwald Richtung Moorerlebnispfad von sieben Kilometern oder auf dem Naturlehrpfad von 18 Kilometern empfohlen. Wer möchte, bekommt ein Quiz für den Moor- oder Naturlehrpfad mit auf den Weg.

Öffentliche Beratung des Hauptausschusses der Stadt Auma-Weidatal

Am 17. April, um 18.30 Uhr, findet eine öffentliche Beratung mit nicht öffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stadt Auma-Weidatal im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen die Punkte: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Feststellung der Tagesordnung und die erste Bestätigung des Protokolls vom 13. März.