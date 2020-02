Greiz. Auf der B92 bei Greiz ist am Mittwochmorgen ein Lkw in den Graben gerutscht. Die Bergungsmaßnahmen sollen mehrere Stunden dauern.

Lkw in Graben gerutscht - erhebliche Verkehrsbehinderungen auf B92 bei Greiz

Aufgrund von Bergungsmaßnahmen eines Lkw, wird es in den kommenden Stunden auf der Strecke der B92 erhebliche Verkehrseinschränkungen geben. Laut Polizei ist am Mittwochmorgen gegen 05:50 Uhr im Baustellenbereich Silberloch, kurz vor dem Ortseingang Greiz ein Lkw in einen Graben gerutscht.

Dieser müsse nun per Kran geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.