Schneechaos: Achtmal hat es im Landkreis Greiz gekracht

Acht Unfälle in nur zwei Stunden hat die Greizer Polizei am Freitagmorgen registriert. Schuld daran war das Schneechaos.

Greiz. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Polizei lobt dennoch die Umsichtigkeit der Autofahrer.

Acht Unfälle in nur zwei Stunden registrierte die Greizer Polizeiinspektion am gestrigen Freitagmorgen wegen der winterlichen Straßenbedingungen. „Zum Glück waren das meist nur Bagatellschäden“, so der Chef der Greizer Polizei, Mike Schramm.

Während sechs der Unfälle mit Beulen im Blech endeten, wurden auch zwei schwerere Unfälle aufgenommen. So habe sich ein Pkw überschlagen – auf der Ortsverbindungsstraße von Greiz in Richtung Mohlsdorf. Dabei sei ein 22-jähriger Greizer leicht verletzt worden. „Ihn mussten die Beamten mit ein wenig mehr Aufwand aus seinem Fahrzeug bergen“, erklärte Schramm.

Einen weiteren Personenschaden habe es bei einem Unfall in Kleinwolschendorf gegeben, bei dem die Fahrzeugführerin leicht verletzt worden ist.

Behinderungen im Verkehr

Einige Behinderungen des fließenden Verkehrs wurden auch verzeichnet, vor allem, weil Lkws an den Steigungen der Landes- und Bundesstraßen scheiterten. Insbesondere von Greiz, Richtung Kahmersches Kreuz und zwischen Weida und Höhenölsen, im Bereich des Teichwitzer Holzes kamen die Laster wegen der Glätte nicht weiter.

Erfreulich: Bei allen Einsätzen im winterlichen Verkehr haben die Beamten der PI Greiz keine unangemessene Sommerbereifung bei betroffenen Pkws feststellen können, lobt Mike Schramm die Umsicht der Autofahrer.

