Jena. Der ZDF-Krimi hat am Samstagabend eine gute Einschaltquote erreicht: Nur bei einer Sendung schalteten mehr Zuschauer ein.

Ein Millionenpublikum hat am Samstagabend den ZDF-Krimi „Dreck“ aus der Reihe Theresa Wolff angeschaut. Nach der Tagesschau kommt der Film aus Jena auf den zweiten Platz in der Tageswertung.

5,3 Millionen Zuschauer schalteten laut der AGF Videoforschung am Samstagabend ein. Damit holte sich die Sendung den Sieg um 20.15 Uhr und verdrängte mit einem Marktanteil von 20,3 Prozent die ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ auf Rang 3. Nur in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrachtet, reichte es nicht für eine Platzierung unter den Top 10. Hier liegt das Dschungelcamp an der Spitze. In die Daten fließen nicht die Abrufe in der Mediathek mit ein.

Krimi bereits im Jahr 2022 in Jena gedreht

Ziegler Film hatte den Krimi fürs ZDF im Jahr 2022 in Jena gedreht. Im Steinbruch am Mönchsberg wird eine Leiche entdeckt. Schnell findet Kommissar Lewandowski (Aurel Manthei) mit Theresa Wolffs (Nina Gummich) Hilfe heraus, dass es sich um den Zuhälter Ulrich Rochow, genannt „Alpha“, handelt, der seine Frauen mit Liebesversprechungen gefügig gemacht und dann an solvente Kunden verschachert hatte. Sein brutaler Tod führt den Ermittler und die Rechtsmedizinerin in die Jenaer Rotlichtszene. Die polizeiliche Untersuchung in Alphas Escortunternehmen bringt die Ermittler auf die Spur eines verstorbenen Mädchens. Deren Leiche lag erst kurz zuvor auf dem Seziertisch in der Rechtsmedizin.

Mehr zur Krimiserie Theresa Wolff

Im Film sind wieder bekannte und weniger bekannte Ansichten von Jena zu sehen. Wir haben uns auf die Spurensuche begeben, wo überall Dreharbeiten stattgefunden haben. Darunter sind auch spannende Aussichtspunkte, zu denen sich eine Wanderung lohnt. Der vierte Teil der Krimireihe wird nicht der letzte sein. Im Jahr 2023 war die Produktionsgesellschaft wieder in Jena aktiv und hat zwei weitere Folgen abgedreht. Eine davon handelt im Umfeld der Jenaer Philharmonie. Ein Sendetermin steht jedoch noch nicht fest.

Krimiserie ist in Mediathek abrufbar

Wer die Ausstrahlung des Filmes „Dreck“ verpasst hat, kann ihn sich in der Mediathek des Senders anschauen. Dort ist die Folge bis zum 25. Januar 2025 verfügbar. Auch alle vorherigen Serienteile sind noch abrufbar.