Jena. Das Planetarium in Jena hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord aufgestellt: So will die Einrichtung dieses Jahr daran anknüpfen.

Das Zeiss-Planetarium in Jena plant auch in diesem Jahr eine Reihe von Premieren mit neuen Programmen. Mit der Kindershow „3-2-1 Liftoff“ gibt bereits am Mittwoch die erste Uraufführung.