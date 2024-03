Jena. Nach einem Angriff auf einen Busfahrer in Jena bittet die Polizei um Zeugenhinweise. So wird der mutmaßliche Täter beschrieben.

Der Jenaer Nahverkehr teilte am Donnerstag gegen 22 Uhr mit, dass einer ihrer Fahrer im Bereich des Löbdergrabens von einem unbekannten Mann attackiert und verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Busfahrer eine Platzwunde erlitten. Der Täter war bereits in Richtung der Grietgasse geflüchtet.

Mann wurde mehrmals verwarnt

Zum Tatgeschehen befragt, gab der Mann an, dass der Täter bei der Fahrt in Begleitung einer Frau derart laut telefonierte, dass er ihn mehrmalig zur Ruhe ermahnt hatte. Es sei aber keine Besserung eingetreten. Deshalb wurde er durch den Busfahrer im Bereich des Löbdergrabens des Busses verwiesen. Beim widerwilligen Aussteigen schlug der Täter den Busfahrer, wodurch er zu Fall kam. Auf den am Boden Liegenden habe er dann weiter eingeschlagen. Täter und Begleiterin flüchteten vom Tatort.

So wird der Täter laut Polizei beschrieben

männlich

18-20 Jahre alt

etwa 170 cm groß

südländisch

hellblauer Kapuzenpullover

dunkle Haare

Der Täter konnte durch die Videotechnik im Bus aufgezeichnet werden. Die Ermittlungen laufen. Ihm und seiner Begleiterin ist, insbesondere aufgrund der vielversprechenden Ermittlungsansätze, dringend geraten, sich bei der Jenaer Polizei zu stellen, heißt es in der Mitteilung.

Bis dato nicht erfasste Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03641 810 bei der Jenaer Polizei, unter Angabe des Aktenzeichens ST/0068895/2024, zu melden.

red