Jena. Eine 35-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen in Jena von drei Frauen unvermittelt angegriffen worden. Die Täterinnen entkamen unerkannt.

In Jena ist am Sonntagmorgen eine 35 Jahre alte Frau von drei unbekannten, weiblichen Täterinnen mehrfach getreten und geschlagen worden. Laut Polizeiangaben war die Frau gegen 3 Uhr im Stadtteil Altlobeda in der Marktstraße unterwegs, nachdem sie zuvor eine Tanzveranstaltung in einer Gaststätte besucht hatte.

Demnach näherten sich die drei Angreiferinnen zunächst von hinten. Dann sollen sie die 35-Jährige zu Boden gestoßen und mehrfach geschlagen und getreten haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Angreiferinnen machen können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red