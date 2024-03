Jena. Als Playmobil-Sonderfigur kommt der Wissenschaftler und Unternehmer Carl Zeiss zurück nach Jena. Wie die Idee für die Figur entstand und wo sie erhältlich ist.

Carl Zeiss kehrt als Playmobilfigur zurück nach Jena. Die Figur wurde von Jena-Kultur in erster Linie als Werbemittel für die Stadt und die Kooperationspartner entwickelt und ist ab Montag, 18. März, 10 Uhr in der Tourist-Information am Markt erhältlich. Carl Zeiss ist die erste Playmobil-Sonderfigur aus Jena. Das Land Thüringen hatte bereits mehrere: Bach, Goethe oder Luther. Die letztere ist die meistverkaufte Einzelfigur von Playmobil.

Die Idee für die Rückkehr von Carl Zeiss hatte Jenny Marx von Jena-Kultur bereits im Jahr 2020. „Wir wollten ein Werbemittel, das nicht so ausgelatscht ist. Etwas, das nicht sofort wieder im Papierkorb landet“, sagte sie. Für ihr Team stand fest, dass kein anderer die Lichtstadt Jena so verkörpere wie Carl Zeiss.

Andere Namen, zum Beispiel Ernst Abbe oder Otto Schott, waren auch im Gespräch. Ausschlaggebend für die Entscheidung war für Marx, dass die Stadt heute international als Wiege der Optik und Photonik bekannt ist und das liege vor allem an Carl Zeiss.

Als Marx eine erste Anfrage an Playmobbil stellte, wurde schnell klar, dass Jena-Kultur Partner brauchen wird, um die Mindestbestellzahl von 25 000 Figuren stemmen zu können. Da war es natürlich naheliegend, dass die Carl Zeiss AG als Partner mit einsteigt, die von Carl Zeiss 1846 gegründet wurde. Und auch das Deutsche Optische Museum ist eng mit der Geschichte von Carl Zeiss verzahnt.

In der Gestaltung war Timo