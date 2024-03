Jena. An einem Bahnhof in Jena kam es am Dienstagabend zu einem Fall von schwerer Körperverletzung. Ein 52-jähriger Mann musste einer Not-Operation unterzogen werden.

Am späten Dienstagabend kam es am Bahnhof Jena-Göschwitz zu einem folgenreichen Angriff auf einen 52-jährigen Jenaer. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann im Bereich der Straßenbahnhaltestelle mit einer Gruppe, bestehend aus drei Personen in Streit.

Die Gruppe bestand aus einem 22-Jährigen und zwei Begleiterinnen. Über den Auslöser der Auseinandersetzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen, da dieser aktuell Gegenstand der Ermittlungen sei. Der eskalierende Streit gipfelte darin, dass der 22-Jährige dem Mann eine Bierflasche ins Gesicht schlug. Die Personen kannten sich offenbar vorher nicht.

Der 52-Jährige erlitt dadurch schwerste Schnittverletzungen im Gesicht und insbesondere im Augenbereich. Laut Polizeiinformationen war der Mann zeitweise bewusstlos. Im Anschluss an die Tat entfernte sich die Gruppe unerkannt vom Ort des Geschehens.

Fahndungserfolg durch Zeugen

Die alarmierte Polizei nahm umgehend die Fahndung auf und erhielt durch Zeugen eine umfassende Personenbeschreibung. Diese führte dazu, dass die verdächtige Gruppe in Lobeda ausfindig gemacht werden konnte. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen fest und sicherten Spuren.

Zwischenzeitlich wurde das Opfer als akuter Notfall ins Klinikum gebracht. Dort wurde noch in der Nacht eine OP durchgeführt, wobei weiterhin die Gefahr besteht, dass der 52-Jährige auf einem Auge bleibenden Schaden davon tragen wird. Der Mann ist laut aktuellem Stand nicht vernehmungsfähig.

Der 22-Jährige ist weiterhin vorläufig festgenommen und wurde am Mittwoch einem Haftrichter zur Entscheidung über eine etwaige U-Haft vorgeführt. Der Tatvorwurf lautet Schwere Körperverletzung gemäß § 226 StGB. Er war der Poliztei bereits bekannt und verfügt über keinen festen Wohnsitz. Die Tatzeit war gegen 22.20 Uhr.

