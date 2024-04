Jena. Wahlvorschläge für Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte können noch bis Freitag, 12. April, um 18 Uhr eingereicht werden.

Aus mehreren Ortsteilen liegen der Stadtverwaltung bisher keine Wahlvorschläge vor: So gebe es für Ammerbach, Burgau, Closewitz, Lichtenhain, Löbstedt und Lützeroda keinen Bewerber oder keine Bewerberin, informiert die Stadtverwaltung am Montag. Sollte dies so bleiben, können die Wählerinnen und Wähler auf dem Stimmzettel ihren Favoriten oder ihre Favoritin selbst benennen. Ob der Sieger, der gar nicht kandidierte, diese Wahl annimmt, bleibt ungewiss. Wahlleiter Matthias Bettenhäuser erinnert daher daran, dass Wahlvorschläge noch bis Freitag, 12. April, um 18 Uhr eingereicht werden können.

Nur in fünf Ortsteilen mehr Bewerber als Sitze

Anders ist es bei den Ortsteilräten: Wenn hier keine oder weniger Bewerber als möglich kandidieren, verkleinert sich der Ortsteilrat. Keine Bewerber gibt es bisher für die Ortsteile Burgau, Closewitz, Lichtenhain und Lützeroda. Weniger Bewerber als mögliche Sitze gibt es bisher in den Ortsteilen Ammerbach, Drackendorf, Göschwitz, Ilmnitz, Isserstedt, Jenaprießnitz-Wogau, Kernberge, Krippendorf, Kunitz-Laasan, Löbstedt, Wenigenjena, Jena-Zentrum und Zwätzen. Somit gibt es derzeit gerade einmal in 13 von 30 Ortsteilen ausreichend Bewerber und in nur fünf Ortsteilen mehr Bewerber als Sitze.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Dabei sei gerade die Kandidatur für einen Ortsteilrat sehr einfach, betont Bettenhäuser. Lediglich eine wahlberechtigte Person des Ortsteils müsse einen Bewerber vorschlagen. Das Formular ist auf der entsprechenden Internetseite der Stadtverwaltung unter https://service.jena.de/de/wahl-der-mitglieder-des-ortsteilrates zu finden. Für neue Kandidaten für das Amt des Ortsteilbürgermeisters ist der Aufwand größer. Als Einzelbewerber müssen sie fünfmal so viele Unterstützerunterschriften sammeln, wie der jeweilige Ortsteilrat Sitze hat – also je nach Ortsteil zwischen 20 und 50 Unterschriften.

red