Jena. In Jena haben 80 Bauarbeiter an einer bundesweiten Protestaktion der IG Bau mitgemacht. Während in Wiesbaden über einen neuen Tarif verhandelt wird, machen sie in ihrer Mittagspause ihrem Ärger über das Gegenangebot Luft.

Die Bauarbeiter versammeln sich zu einer „aktiven Mittagspause“ vor der Baustelle des neuen Zeiss-Hightech-Standortes beim Bahnhof Jena-West. Während in Wiesbaden am Dienstagmittag, 9. April, über die Forderung der IG Bau von 500 Euro mehr Gehalt verhandelt wird, ärgern sich die 80 Bauarbeiter vor Ort über das Gegenangebot der Arbeitgeber.

Falls die Tarifrunde scheitert, kann es zu Streiks kommen

Drei Prozent mehr Gehalt über zwölf Monate legten die Arbeitgeber auf den Verhandlungstisch. Für Gewerkschaftssekretär der IG Bau, Joachim Ammon, ist das ein Zeichen der geringen Wertschätzung für die Bauarbeiter von der Arbeitgeberseite. Die drei Prozent seien 20 bis 30 Cent mehr pro Stunde, laut Ammon. Eine richtige Frechheit sei es, wenn die Arbeitgeber am Verhandlungstisch dann noch von einem Leistungsmangel sprechen. „Normalerweise müssten wir schreien“, sagt Ammon. So schlimm seien die Aussagen der Arbeitgeber.

Es wird zwar weniger geschrien, dafür halten die Bauarbeiter Fahnen in die Höhe und machen ihrem Ärger mit Trillerpfeifen Luft. Sollte die kommende Tarifrunde scheitern, geht es in die Schlichtung. Falls diese dann ebenfalls kein für die IG Bau annehmbares Ergebnis bringt, droht die Gewerkschaft mit Arbeitsniederlegungen.

Bauarbeiter erfahren zu wenig Wertschätzung

„Ohne uns hätte niemand ein Dach über dem Kopf“, sagt der gelernte Zimmermann Gerald Schmidt, der an der Aktion teilnimmt. Für ihn geht es bei der Forderung um mehr Gehalt auch um mehr Wertschätzung in der Gesellschaft. Als Bauarbeiter werde man als Mensch zweiter Klasse behandelt. Das fange in der Schule schon an, dass Kindern beigebracht werde, es sei nicht erstrebenswert, auf dem Bau zu arbeiten.

Gerald Schmidt ist gelernter Zimmermann und ärgert sich über die geringe Wertschätzung, die Bauarbeiter in der Gesellschaft haben. © Funke Medien Thüringen | Johannes von Plato

Dabei haben viele gute Ausbildungen abgeschlossen oder einen Meister gemacht und die Aufgaben sind vielfältig. Es sei befriedigend zu sehen, wenn aus der Planung etwas in die Wirklichkeit umgesetzt werde und man sieht, wie es wächst. „Und mir gefällt es, an der frischen Luft zu sein. Egal ob es regnet oder ob die Sonne scheint“, sagt Schmidt.