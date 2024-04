Jena. Wettbewerb wurde von der Ernst-Abbe-Bücherei ausgerichtet. Fünf Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen nahmen teil.

Johann Surber vom Staatlichen Gymnasium Adolf Reichwein (Jena) und Sara Prenzel vom Staatlichen Gymnasium Dr. Konrad Duden (Schleiz) sind die besten Vorleserinnen und Vorleser im Bezirk Thüringen Ost. Mit ihren hervorragenden Lesekünsten haben sich die Schüler für den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels qualifiziert.

Jury und Moderatorin (von links nach rechts Evelyn Meyer, Anke Scherzer, Johanna Büchner, Daniela Schreiter © EAB Jena

Der 65. Vorlesewettbewerb ging mit dem Bezirksentscheid in seine dritte Etappe. Alle Teilnehmenden hatten den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule und auf Stadt- oder Kreisebene für sich entschieden. Nun steht noch die Länderebene an, bevor am 19. Juni die 16 Landessieger in Berlin ins Bundesfinale einziehen. Das Finale wird beim rbb produziert und live in der ARD-Mediathek und auf KiKa.de gestreamt.

Die rund 60 bundesweiten Bezirksentscheide werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen betreut. Der Wettbewerb für den Bezirk Thüringen Ost wurde von der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB)in Jena ausgerichtet. Fünf Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen aus den Kreisen Gera, Greiz/Altenburg, Jena, Saale-Holzland-Kreis und Saale-Orla-Kreis nahmen an dem Vorlesewettbewerb teil, der von Daniela Schreiter (stellvertretende Leiterin EAB) moderiert wurde. Die Entscheidung traf letztendlich eine fachkundige Jury. Diese bestand aus Anke Scherzer (Koordinatorin des Schulbibliotheksnetzwerk EAB), Johanna Büchner (Kinderbibliothekarin EAB), und Evelyn Meyer (Öffentlichkeitsarbeit EAB).

Alle an den Bezirksentscheiden teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und das Buch „Hat irgendjemand Oscar gesehen?“ von Leslie Connor (Hanser Verlag). Die Sieger gewinnen zusätzlich einen Bücherscheck.

red