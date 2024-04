Jena. Allein im Jahr 2022 wurden am Uniklinikum Jena insgesamt über 20.000 Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung behandelt.

Jährlich erkranken in Thüringen etwa 13.500 Menschen an Krebs. Diese stetig steigende Zahl an Neuerkrankungen sowie die zunehmend komplexen Behandlungsstrategien lassen den Informationsbedarf der Patientinnen und Patienten kontinuierlich wachsen. Das Mitteldeutsche Krebszentrum richtet daher am Standort Jena einen besonderen Patiententag aus. Unter dem Motto „Neue Wege gehen in der Krebsbehandlung – ein Tag für Betroffene und Angehörige“ haben Teilnehmer und Besucher am Samstag, 13. April die Möglichkeit, sich umfassend über die neuesten Entwicklungen in der Krebsbehandlung und das Leben mit Krebs zu informieren.

Außergewöhnliches Angebot rund ums Thema Krebs

Das Programm des ersten Patiententags seiner Art bietet verschiedene Themenbereiche: interessante Impulsvorträge, aktive Mittagsangebote mit Yoga und Tanz, Expertengespräche mit Ärztinnen und Ärzten auf Augenhöhe zu unterschiedlichen Krebsarten sowie einen Block, in dem Betroffene im Mittelpunkt stehen. Hier geht es speziell um Mitmach-Angebote und interaktive Workshops zu verschiedenen Lifestyle-Faktoren für eine ganzheitliche Krebsbehandlung und das jeweils individuelle Wohlbefinden. Die einzelnen Programmkomponenten dienen nicht nur der Information, sondern auch der Vernetzung und dem Austausch.

Diagnose Krebs ist für viele Betroffene ein großer Schock

„Die Diagnose Krebs ist für viele Betroffene ein großer Schock. Allein im Jahr 2022 wurden am Uniklinikum Jena insgesamt über 20.000 Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung behandelt, etwa 5000 davon stationär“, sagt Andreas Hochhaus, Leiter des Mitteldeutschen Krebszentrums (CCCG) am Standort Jena. Krebspatienten und ihre Angehörigen während und nach der Therapie eng zu begleiten, sei dem Team besonders wichtig. Im Rahmen des Mitteldeutschen Krebszentrums arbeiten man gemeinsam mit allen Partnern an der Prävention, Diagnostik, Behandlung, Nachsorge und Erforschung von Krebserkrankungen.

Der Patiententag in Jena wird gefördert durch die Deutsche Krebshilfe. Er findet am Samstag, 13. April, von 10 bis 16 Uhr in den Universitätshörsälen am Ernst-Abbe-Platz statt. Patientinnen und Patienten, Angehörige, Betroffene und Interessierte sind eingeladen, an dem vielfältigen Programm teilzunehmen und mit den Ärztinnen und Ärzten, Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfegruppen, Psychoonkologinnen, Ernährungsberaterinnen und weiteren ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich.

