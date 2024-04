Jena. Kandidat will das Areal vor dem Saalbahnhof entwickeln und spricht sogar von einem Orchideen-Brunnen.

Die SPD in Jena hat Christoph Vietze, den amtierenden Ortsteilbürgermeister von Jena-Nord, einstimmig zur nächsten Wahl vorgeschlagen. Seit 2016 leitet er das Amt und engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich im Stadtrat, insbesondere im Finanzausschuss.

„Ich freue mich, Teil der gut vernetzten und vielfältigen Vereins- und Trägerlandschaft im Ortsteil zu sein. Gemeinsam wollen wir Projekte wie das Ortsteilfest, das Weihnachtssingen und unsere Stadteilzeitung erhalten und weiterentwickeln“, sagt er.

Saalbahnhof mit einem (Orchideen-) Brunnen

In seiner nächsten Amtsperiode priorisiert Vietze die Sicherheit auf Schulwegen und den Ausbau der Fahrradinfrastruktur, wobei er auf den Erhalt der Parkplätze achtet. Angedachte infrastrukturelle Projekte umfassen die Erweiterung zweier Tunnel und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Besonders am Herzen liegt Vietze die Entwicklung des Areals am Saalbahnhof mit einem (Orchideen-) Brunnen, eine Initiative, die er als Mitglied der Interessengemeinschaft Nord mit einem Augenmerk auf die lokalen Geschäftsleute vorantreibt.

Sein Engagement ist auch privat motiviert: Als langjähriger Bewohner von Jena-Nord und Vater einer Tochter setzt er sich für eine lebenswerte Umgebung ein. Beruflich beschäftigt sich Vietze als Freiberufler mit statistischen Studien zu Biokraftstoffen und Biodiversität, womit er zusätzliches Expertenwissen in seine politische Arbeit einbringt.

