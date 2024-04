Jena. Zum Familienfest ließen einige Jenaer ihre Bibliotheksausweise erneuern und staunten.

Das Familienfest zog am Sonnabend zahlreiche Besucher in das neue Gebäude der Ernst-Abbe-Bücherei. Zwar seit knapp drei Wochen offiziell eröffnet, fanden am Wochenende einige Einwohner zum ersten Mal den Weg hinein in die neuen Räume. Darunter auch Claudia von Czernitzky mit ihren Kindern Isabella und Johanna, die ihren neuen Benutzerausweis abholten. Begeistert seien sie, gerade auch vom Bücherangebot für Kinder, berichtet die Mutter. Man komme wieder!

Zum Fest trat Architekt Stefan Rabe mit seiner Band „the fitfth view“ auftreten, die Kuglerbühne des DRK spielte kleine Puppentheaterstücke für die Besucher und Jugendliche nutzten das Gaming-Angebot.

Von vielen Neuanmeldungen weiß Leiterin Katja Müller zu berichten. Die ersten Wochen verliefen reibungslos, „eigentlich erstaunlich“. Mit den neuen Öffnungszeiten am Sonnabend (10-17 Uhr) könnten zudem verstärkt Führungen im angegrenzenden Karmelitenkloster unterstützt werden, da im Denkmal kein Wasser anliege.

