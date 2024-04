Jena. Am Mittwoch findet eine pro-palästinensische Kundgebung im Zentrum statt. Benefizkonzert für Ziegenhainer Kirche. Bundeswehr stellt sich vor.

Demonstration im Stadtzentrum von Jena

Aufgrund einer angemeldeten Kundgebung am Mittwoch, 17. April, kann es in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum von Jena kommen. Anlass ist der „Tag der palästinensischen Gefangenen“. Folgender Ablauf ist geplant: Nach der Auftaktkundgebung ist von 18 bis 19.15 Uhr ein Aufzug mit folgender Route geplant: Holzmarkt (Auftakt) – Ecke Löbdergraben/Fischergasse – Löbdergraben – Unterm Markt – Marktplatz (Zwischenkundgebung) – Kirchplatz – Johannisstraße – Johannisplatz – Leutragraben – Teichgraben – Holzmarkt. Die Abschlusskundgebung beginnt gegen 19.15 Uhr. Eine Privatperson hat nach Angaben der Stadt die Kundgebung angemeldet.

Liederfrühling startet am Mittwoch

Der Jenaer Liederfrühling lädt auch in diesem Jahr wieder in die Friedenskirche Jena ein. Den Auftakt macht am Mittwochabend, 17. April, ab 20 Uhr das Dirk-Wasmund-Trio mit feinem Jazz. Am Donnerstag, 18. April, spielt ab 20 Uhr „Tradsch“ mit Doc Fritz und Nico Schneider Folkmusik mit herzlichen und fröhlichen Liedern von hier. Den Abschluss des Festivals machen Oliver Jahn und Anoush Seferian mit einem CD-Releasekonzert ihres „Duo Sefer í Jahn“ am Freitag, 19. April, ab 19 Uhr in der Friedenskirche. Veranstaltet wird die Reihe von der Offenen Kirche Jena und Oliver Jahn. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Jenaer Touristinfo, online und an der Abendkasse.

Die 36. Auflage der „Lotto Thüringen Ladies Tour“ startet in Jena. © Archiv | Stephanie Rössel

Streckenposten für Radrennen schnellstmöglich melden

Am 25. Juni fällt in Jena der Startschuss für die „36. Lotto Thüringen Ladies Tour“. Um die Strecke für die Etappe des Radrennens abzusichern, werden gut 50 Freiwillige gesucht. Die Streckenposten erhalten am Vormittag des Veranstaltungstags eine Einweisung durch die Polizei. Je nach Standort werden sie dann im Zeitraum von 12 bis 16.30 Uhr für eine beziehungsweise anderthalb Stunden auf ihrem Posten im Einsatz sein. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer sollten mindestens 18 Jahre alt sein und im Idealfall Warnwesten und Trillerpfeifen mitbringen. Interessierte werden gebeten, sich schnellstmöglich mit Angabe ihrer Anschrift und Telefonnummer zu melden unter: sportverwaltung@jena.de. Alle erhalten Gutscheine für ein Getränk und Bratwurst. Erstmals seit 2011 steht Jena wieder auf dem Etappenplan der Tour.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Sitztanzkurs für ältere Menschen

Das DRK Seniorenbegegnungszentrum/ Fachstelle Demenz Lobeda, Ernst-Schneller-Straße 10, bietet ab 18. April einen Sitztanz-Kurs an. Mit gezielten Tänzen, Bewegungsabläufen und entsprechender Musik werden Koordination, Beweglichkeit, Fitness, Ausdauer und Gedächtnis geschult. Auch Menschen mit leicht eingeschränkter Mobilität können bei den verschiedenen Sitztanz-Varianten mitmachen. Informationen und Anmeldung unter 03641/ 33 46 14 oder ulrike.wichler@drk-jena.de.

Benefizkonzert für Ziegenhainer Kirche

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 600-jährigen Bestehen der Ziegenhainer Kirche veranstaltet der Ortsteilrat Ziegenhain ein Benefizkonzert mit den Gospelsingers Kahla unter Leitung von Kantorin Ina Köllner. Das Konzert findet am Sonntag, 21. April, ab 17 Uhr in der Ziegenhainer Kirche statt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für die neu zu fertigenden Kirchenglocken für die Ziegenhainer Kirche gebeten.

Der Bratschist Nils Mönkemeyer. © Irène Zandel

Bratschist Nils Mönkemeyer im Sinfoniekonzert zu Gast

Mit Nils Mönkemeyer ist im Sinfoniekonzert der Jenaer Philharmonie am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr im Volkshaus Jena einer der international erfolgreichsten Bratschisten zu Gast, der mit künstlerischer Brillanz und innovativer Programmgestaltung der Bratsche zu enormer Aufmerksamkeit verholfen hat. In seinem eigens für das Konzert entwickelten Programm, bei dem er das Orchester von der Viola aus leitet, spannt er einen faszinierenden Bogen von der Adaption eines bekannten Lautenliedes von John Dowland für Streichorchester, über originäre Bratschenliteratur des tschechisch-deutschen Komponisten Antonio Rosetti aus dem 18. Jahrhundert, sinfonische Jugendwerke von Mozart und Mendelssohn bis hin zu Paul Hindemiths „Trauermusik“, einem der bedeutendsten Werke für Viola und Orchester des 20. Jahrhunderts, und Samuel Barbers, für seine emotionale Intensität und Schönheit gelobtes „Adagio for Strings“. Tickets sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse vor Ort erhältlich.

Die Bundeswehr stellt sich in Jena vor

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Jena veranstaltet am Dienstag, 30. April, einen umfassenden Beratungstag für alle, die sich für eine Laufbahn bei der Bundeswehr interessieren. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr können sich Besucher in der Stadtrodaer Straße 1 ausführlich über die verschiedenen Berufs- und Studienmöglichkeiten bei einem der größten Arbeitgeber des öffentlichen Sektors in Deutschland informieren. Die Bundeswehr bietet neben einer Karriere in Uniform auch vielfältige zivile Beschäftigungsmöglichkeiten. In persönlichen Einzelgesprächen mit Fachberatern erhalten die Teilnehmer einen tiefen Einblick in die Ausbildungsberufe und Studiengänge, die mit einer Anstellung bei der Bundeswehr verbunden sind. Zudem wird detailliert über die Beamtenlaufbahnen im mittleren und gehobenen Dienst informiert. Die Veranstaltung richtet sich an Schulabgänger, Studieninteressierte sowie an all diejenigen, die eine berufliche Neuorientierung anstreben und Interesse an der Arbeit im Dienst für die Gemeinschaft haben. Für die Beratungsgespräche wird um eine vorherige Terminvereinbarung gebeten unter 0365/ 205 049 201 oder KarrBBGera@bundeswehr.org

red