Jena. Für 49 Euro im Monat können Nahverkehrskunden deutschlandweit reisen: Der Thüringer Verkehrsverbund hat nun eine besondere Marke geknackt.

Die Zahl der Menschen, die Nahverkehrsangebote mit einer Abokarte im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) nutzen, hat sich deutlich erhöht. Einer Mitteilung zufolge verfügen mehr als 100.000 Menschen über ein im Verbund ausgestelltes Deutschlandticket.

Die Rekordmarke stammt aus dem Januar 2024. Zusammen mit weiteren Abo-Angeboten im Verkehrsverbund seien es nun über 120.000 Menschen, die sich für eine Abokarte für den Öffentlichen Personennahverkehr entschieden haben. Vor Einführung des Deutschlandtickets waren es noch rund 60.000.

Ministerin sieht Benachteiligung des ländlichen Raumes

Das Deutschlandticket ermöglicht es den Nutzern, für monatlich 49 Euro alle Nahverkehrsangebote deutschlandweit zu nutzen. „Das Ticket kommt gut an, vor allem in Städten mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot und leider weniger in den ländlichen Räumen. Dort muss das Bus- und Bahnangebot ausgeweitet werden, damit mehr Menschen das Ticket nutzen“, sagt Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Die Linke).

Die Finanzierung des Deutschlandtickets müsse über 2024 hinaus gesichert werden. Der Bund müsse sich zu einer langfristigen Unterstützung bekennen. „Bund, Länder und Gemeinden müssen deutlich mehr Mittel in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur stecken. Wir können nur dann einen echten Beitrag zur Mobilitätswende, zu sozialer Teilhabe und Klimaschutz leisten, wenn auch der ländliche Raum über den ÖPNV deutlich besser erreichbar ist“, sagt die Ministerin.

Verkehrsverbund unterstützt Forderung nach verlässlicher Finanzierung

Auch der Verkehrsverbund fordert eine längerfristige finanzielle und rechtliche Absicherung des Deutschlandtickets. „Wir freuen uns riesig darüber, dass sich immer mehr Menschen für Bus und Bahn entscheiden. Damit diese Erfolgsgeschichte weitergehen kann, brauchen wir nun zügig Finanzierungssicherheit und weitere Investitionen in den Ausbau der ÖPNV-Angebote“, sagt VMT-Geschäftsführer Christoph Heuing.

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen umfasst den Nahverkehr in den Städten Jena, Gera, Weimar und Erfurt sowie in den Landkreisen Saale-Holzland, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Weimarer Land und Gotha.

