Jena. Spitzenplätze für die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Exzellente Betreuung besonders in den Mint-Fächern überzeugt.

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena schneidet im Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erneut hervorragend ab. Das belegt der am Donnerstag erschienene Studienführer des CHE und der Wochenzeitschrift „Die Zeit“. Das Ergebnis beruht auf der Einschätzung von über 120.000 Studierenden, die bei diesem weitreichendsten Vergleich im deutschsprachigen Raum zu den Studienbedingungen an ihren Hochschulen befragt wurden.

Neu gerankt wurden in diesem Jahr die Fächer Biologie, Biochemie, Chemie, Physik, Geographie, Geo- und Biogeowissenschaften, Mathematik/Wirtschaftsmathematik, Informatik/Bioinformatik, Pharmazie, Politikwissenschaft, Soziologie, Sportwissenschaft sowie Medizin und Zahnmedizin – alles Fachgebiete, die zu den über 200 Studienmöglichkeiten der Friedrich-Schiller-Universität Jena gehören.

Exzellente Forschung, beste Studienbedingungen

„Man könnte zu jedem der aktuell gerankten Fächer zahlreiche positive Faktoren nennen, die zum diesjährigen Erfolg geführt haben. Er beruht jedoch vor allem auf dem funktionierenden Ineinandergreifen exzellenter Forschung, besten Studienbedingungen in Jena sowie dem hohen Engagement unserer Lehrenden in allen Fakultäten“, sagt Karina Weichold, Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Jena. „Es gelingt uns sowohl im grundständigen als auch im weiterführenden Bereich, durch die forschungsorientierte Lehre und mit Blick auf die Anforderungen in der Praxis zu erfolgreichen Studienverläufen bis hin zum persönlichen Traumberuf beizutragen.“ Ferner profitierten Studieninteressierte und Studierende von Studienorientierungsangeboten, einem engmaschigen Beratungsnetz und einem Studienerfolgsmonitoring.

Studiumabschlüsse in „angemessener Zeit“

Über alle Fächer hinweg – besonders aber in den Mint-Fächern – zeigt das Ranking deutlich, dass die Universität Jena im Vergleich zu anderen Hochschulen mit hervorragenden Studienbedingungen aufwartet. Eine kontinuierliche Betreuung vom Beginn des Studiums bis zu dessen Ende führt zu erfolgreichen Studienverläufen. Häufig schließen Studierende der Friedrich-Schiller-Universität auch deshalb ihr Studium in „angemessener Zeit“ ab, wie die Studierendenbewertungen belegen. Das komplette CHE-Ranking ist heute im Zeit-Studienführer 2024/25 sowie auf HeyStudium (https://studiengaenge.zeit.de/ranking) veröffentlicht worden. Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Bewertungen von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Universität, die anhand einer 5-Sterne-Skala dargestellt werden.

Karina Weichold, Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Jena. © Universität Jena | Anne Günther

Die Uni Jena beim Studieninfotag am 25. Mai persönlich kennenlernen

Wer einen Eindruck von den Studienbedingungen und dem umfangreichen Studienangebot an der Universität Jena gewinnen will, hat dazu zum Beispiel am 25. Mai die Möglichkeit: Beim Studieninformationstag 2024 kann man alles über die Universität und die Studierendenstadt Jena erfahren. Gespräche mit Studierenden und Lehrenden helfen allen Interessierten dabei, sich selbst ein Urteil davon zu bilden, dass sich ein Studium in Jena lohnt

red