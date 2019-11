Jena. Am Philharmonie-Thementag in Jena kommt vieles zusammen: der Kabarettist Max Uthoff, das Jenaer Orchester und Jenaer Schüler mit eigner Theater-Collage.

Der Klang von Jena: Philharmonie lädt ein zum Thementag

An ihrem nächsten Thementag unter dem neuen Motto „Der Klang von Jena“ geht die Philharmonie wieder über das klassische Musikfeld hinaus. Musiklehrer Philipp Schäffler und Philharmonie-Projektkoordinator Sebastian Gühne versprachen im Zeitungsgespräch für den kommenden Sonntag, dass das Verhältnis zwischen Musik auf der einen und Verantwortung in der Gesellschaft auf der anderen Seite ausgelotet wird.

Einer der Lichtpunkte des Tages dürfte Kabarettist Max Uthoff sein, Gastgeber der ZDF-Show „Die Anstalt“. Er präsentiert am Sonntag ab 14 Uhr nicht nur einen Auszug aus seinem Programm „Moskauer Hunde“. Anschließend wird er zudem in einer Humor-Werkstatt Einblick in die Entstehung seiner Shows geben.

Ab 17 Uhr schließlich übernimmt Uthoff im Sinfoniekonzert die Rolle eines Sprechers in Bernd Alois Zimmermanns Stück „Musique pour les soupers du Roi Ubu“ – es ist berühmt dafür, dass es nur aus musikalischen Zitaten besteht. Es folgen Schostakowitschs Suite für Orchester „Moskau, Tscherjomuschki“ und Haydns Sinfonie Nr. 94 G-Dur „Surprise“. Eine Einführung zum Konzert beginnt um 16 Uhr.

Absurd-komischer Blick auf die Spannungsfelder Politik, Verantwortung und Kunst

Bereits um 11 Uhr wird der Thementag eröffnet mit der Theater-Collage „übü“. Schöne Begleitfrage zu dem Stück: Wie kann man mit Kunst etwas ausdrücken, dass der König nicht sofort versteht, was er sich aber zu Herzen nehmen sollte?

Philipp Schäffler berichtete, dass 100 Schüler des Christlichen Gymnasiums und der Gesamtschule „UniverSaale“ seit August derlei Fragen nachgehen. Sie hätten gemeinsam geprobt und komponiert und seien dabei der Vorlage des Stücks „König Ubu“ des französischen Dramatikers Alfred Jarry frei gefolgt.

„Es geht da nicht um ein einheitliches Theaterstück, sondern die Schüler sollen ermutigt sein, sich mit dem Stück auseinanderzusetzen“, sagte Philipp Schäffler. „Wie das dann wirklich wird, wissen wir noch nicht.“ Fest steht: Jarrys berühmtes Stück wirft einen absurd-komischen Blick auf die Spannungsfelder Politik, Verantwortung und Kunst. Ein Nachgespräch mit Generalmusikdirektor Simon Gaudenz, Max Uthoff und den Theater-Akteuren moderiert ab 12.15 Uhr Jenakultur-Werkleiter Jonas Zipf.

Tickets auch als Tageskarte in Kombi-Format oder nur für das Sinfoniekonzert bei der Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de und an der Abendkasse. Anmeldung für die Humor-Werkstatt mit Max Uthoff unter www.jenaer-philharmonie.de