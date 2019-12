Jenas Gästeführer haben an Pfarrer Johannes Bilz, Pastorin Nina Spehr und an Professor Dorothee Haroske (von links) eine Spende zur Sanierung der Krypta übergeben

Für die Krypta der Jenaer Stadtkirche

Der Jenaer Gästeführerverein hat im Rahmen des Weltgästeführertages Spenden in Höhe von 685,- Euro für die Instandsetzung der Krypta unter der Stadtkirche gesammelt. Kerstin Keilholz vom Jenaer Gästeführerverein überreichte jetzt den Scheck an Professor Dorothee Haroske, Pastorin Nina Spehr und Pfarrer Johannes Bilz von der Stadtkirche St. Michael. Die Stadtkirche sei eine der schönsten und historisch bedeutsamsten Orte in Jena. Mit der Renovierung und Erschließung der Krypta mit den Särgen von Herzog Bernhard von Sachsen-Jena und dessen Familie aus dem 17. Jahrhundert würde eine weitere historische Sehenswürdigkeit in der Stadt wieder sichtbarer. Pastorin Spehr dankte für die Spende und für den wichtigen Impuls für eine weitere Sanierung der Krypta. „Das ist ein guter Anfang, um die Arbeit dort wieder aufzunehmen und die Krypta in einen würdigen Zustand zu versetzen. Vielen Dank an die vielen Spender und vor allem die Mitglieder des Jenaer Gästerführervereins!“

Die Gästeführer bitten, sich schon einen Termin vorzumerken: 2020 werden die Jenaer erneut zu einer Entdeckungstour eingeladen, dann unter dem Motto „Lieblingsorte“. Termin ist der 22. Februar.