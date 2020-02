in einem Hörsaal am Campus wurde das Rednerpult zerstört und Stühle beschmiert. (Symbolbild)

Jena. In Jena sind Unbekannte in Gebäude der Universität eingedrungen und haben dort großen Sachschaden hinterlassen.

Großer Sachschaden: Unbekannte wüten in Jenaer Uni-Gebäuden

Am Samstag kam es in Jena gleich zweimal zu Vandalismus in Gebäuden der Friedrich-Schiller-Universität. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde in einem Hörsaal am Campus das Rednerpult durch bisher unbekannte Täter zum Teil zerstört und Stühle mit verschiedenen Schriftzügen verunstaltet.

Außerdem seien Unbekannte in Räume des Historischen Institutes eingedrungen und entleerten dort im Dachgeschoss einen Feuerlöscher.

Laut Polizei sei großer Sachschaden entstanden. Wer etwas Auffälliges beobachtet, habe solle sich an die Polizei in Jena unter Tel. 03641-810 melden.