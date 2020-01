Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie der Frau in Jena im Dezember von Jugendlichen ein Bein gestellt wurde. (Symbolbild)

Jena. Jugendliche haben einer Frau in Jena ein Bein gestellt, die sich dadurch verletzt hat. Die Polizei bittet um Hinweise.

Jugendliche stellen 67-Jähriger Bein – Polizei sucht Zeugen

Drei Jugendliche haben einer 67-Jährigen in der Jenaer Innenstadt am 16. Dezember des vergangenen Jahres ein Bein gestellt. Die Frau stürzte dadurch und verletzte sich dabei, so die Polizei.

Die Frau, die zu Besuch in der Stadt war, kam an der Gruppe der drei Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren auf Höhe des Asiamarktes vor dem Einkaufszentrum „Neue Mitte“ vorbei.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Hinweise können in Jena unter Telefon 03641/ 810 gegeben werden.